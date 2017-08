MOTORPSYCHO – Neues Album „The Tower“ & Tour

30 August 2017 No Comment

Am 8. September kommt das neue Album „The Tower“ von MOTORPSYCHO als Doppel-LP/Doppel-CD via Stickman/Soulfood in den Handel. Ein weiterer Formationswechsel ist überstanden und die Norweger zeigen erneut, dass diese Band größer scheint, als die einzelnen Bandmitglieder. Das 31ste Album der Band (!), wurde in den legendären Studios in Joshua Tree / USA aufgenommen und soll teilweise als das härteste Album der Band überraschen, mit Ausflügen in das Heavy- und Stoner-Rock Terrain. Psychedelisch, verspielt, abenteuerlich und frisch… auf Tour ab Oktober.

MOTORPSYCHO Konzerte 2017

20.10.2017 Hamburg (DE), Markthalle

21.10.2017 Papenburg (DE), Kesselschmiede

22.10.2017 Bremen (DE), Schlachthof

30.10.2017 Frankfurt (DE), Zoom

08.11.2017 Cologne (DE), Stollwerck

09.11.2017 Leipzig (DE), Conne Island

10.11.2017 Berlin (DE), Festsaal

11.11.2017 Hannover (DE), Faust

motorpsycho.no

facebook.com/motorpsycho.official