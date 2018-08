MUFF POTTER – Reunion, Tour, Vinyl & Raritäten

29 August 2018 No Comment

Steht die Reunion einer lang weggewesen Band an, kursieren normalerweise vorher unzählige Gerüchte durch das Internet. Anders bei Muff Potter: als die Band Samstagnacht beim „Jamel rockt den Förster“ auf der Bühne stand, rechnete niemand mit ihrer Rückkehr.

Dann ging es Schlag auf Schlag: am Montag kündigte die Band aus Rheine, die sich 2009 von den Bühnen verabschiedet hatte, Konzertdaten für 2019 an. Tickets für die insgesamt sieben Reunion-Konzerte waren seit heute morgen 10:00 Uhr erhältlich. Die Server der Ticketanbieter gingen sofort in die Knie, die Nachfrage war riesig.

Muff Potter – Live 2019

24.01. Köln, Gloria

25.01. Hamburg, Markthalle

26.01. Berlin, Festsaal Kreuzberg

31.01. Leipzig, Conne Island

01.02. München, Hansa 39

02.02. Wiesbaden, Schlachthof

03.02. Münster, Skaters Palace

Doch für Fans der Band um Nagel gibt es noch mehr Grund zur Freude: ab dem 26.10. legt Grand Hotel van Cleef vier Alben von Muff Potter neu auf. „Bordsteinkantengeschichten“ von 2000, „Heute wird gewonnen, bitte“ (Doppel LP) von 2003, „Von wegen“ von 2005 und „Steady Fremdkörper“ von 2007 sind ab sofort als farbige Vinyl-Versionen vorbestellbar.

Die dritte Neuigkeit ist die Veröffentlichung der neuen Raritätensammlung „Colorado“, die ebenfalls am 26.10. bei Grand Hotel van Cleef erscheint: auf „Colorado“ finden sich 25 rare Tracks, alternative Versionen, Demos und B-Seiten aus der gesamten Schaffensphase der Band von 1994 bis zur Auflösung 2009. „Colorado“ kommt ebenfalls als farbige Doppel LP.

Tracklist „Colorado“

1. Alles war schön und nichts tat weh (Sonnenallee Version)

2. Auf Wiedersehen

3. 23 Gläser später

4. Auf meiner Fußmatte (steht Welcome)

5. Schwer sein

6. The Boat

7. Bitter Lemon

8. Ein Requiem für die gute Laune

9. Jumping Someone Else’s Train

10. Los Stop Schade (Kreisklasseversion)

11. Weg mit dem

12. Schnellbootveteranen für die Wahrheit

13. Gestern war auch schon ein Tag

14. Wir können auch anders

15. Lost In Translation

16. Don’t Try Suicide

17. Sgt Mangelkrämer

18. Hotfilter

19. Teenage Kicks

20. Tränen Pisse Blut

21. Noch ein Lied

22. Peace or Annihilation

23. Pustekuchen

24. Typhus

25. Glitzer KZ (Demo-Version)

*Pressetext. Dank an Fleet Union.