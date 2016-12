MUSIKZIMMER – Ivory Clay / Unique Records am 18. Februar

20 Dezember 2016 No Comment

Mit der Düsseldorfer Konzertreihe MUSIKZIMMER blicken wir ins neue Jahr und stellen die ersten Termine für 2017 vor. Nach dem Chogori Konzert zur Verleihung des Spielstättenprogrammpreis NRW an das MUSIKZIMMER am 11. Januar geht’s am 18. Februar richtig los mit einem lokalen Labelspecial der Extraklasse. Unique Records steht am Samstagabend Pate und gleich vier Acts auf der Bühne im WELTKUNSTZIMMER (Ex-Consum). Das Duo IVORY CLAN (Nino Peschel und Pulad Mohammadi) feiert Release-Party von seinem neuen Album „Doubt“!

triggerfish.de präsentiert:

MUSIKZIMMER Unique Records

Live: IVORY CLAY / CHOGORI / MARTON HARVEST / JOHN WAYNE ON ACID

Samstag, 18. Februar 2017, 20 Uhr, Eintritt: 8,-

WELTKUNSTZIMMER, Ronsdorfer Straße 77a, Düsseldorf



Nächste Termine:

Mittwoch 11. Januar 2017 20 Uhr

Spielstättenprogrammpreis NRW. MUSIKZIMMER Konzert mit Chogori

öffentlicher Einlass ab 20:00, Eintritt: Frei

Samstag, 21 Januar 2017, 20 Uhr

MUSIKZIMMER / Sound & Vision, Marton Harvest, John Wayne On Acid

Eintritt: 5,-

Samstag, 18. Februar 2017, 20 Uhr

MUSIKZIMMER – Unique Records Album Release

IVORY CLAY / CHOGORI / MARTON HARVEST / JOHN WAYNE ON ACID

Eintritt: 8,-

Samstag 11. März 2017, 16 Uhr

MUSIKZIMMER für Kinder

Interaktive Konzerte für Kinder ab 6

Auswahl KinderKulturClub

Eintritt: 3,- für Kinder 5,- für Erwachsene