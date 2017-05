9 Mai 2017 No Comment

Zum ersten Mal überhaupt holt das MUSIKZIMMER die Neuentdeckung aus den Niederlanden, die Ausnahmemusiker der Band Rubatong nach Düsseldorf (einziges Deutschlandkonzert nach dem Moers Festival 2017). Eingangs präsentieren wir die Lokalmatadore des Düsseldorfer Dsama M’butu Arkestra mit ihrer mitreißenden Jazzfusion gefolgt vom preisgekrönten Essener Jazztrio Sund. Und das ganze Openair im Hinterhof des Weltkunstzummer.

MUSIKZIMMER – Jazz im Hinterhof Openair & BBQ

Rubatong (NL), Dsama M‘Butu Arkestra, Sund

Sa 10. Juni 2017, 20 Uhr, Eintritt: 10,-

WELTKUNSTZIMMER, Ronsdorfer Straße 77a, Düsseldorf

Rubatong, das sind: Luc Ex, Gründungsmitglied der Punkjazzband THE EX, Han Buhrs, Ausnahme-Vokalist – der vielsprachig und sogar auf Phantasie-Deutsch von Gutturallauten bis hin zu bluesigen Balladen alles gibt, um die starken Emotionen der Stücke zu transportieren. Der Gitarrist René van Barneveld, bekannt für seine Crossover Funk Metal Roots (URBAN DANCE SQUAD) und die renommierte Perkussionistin Tatiana Koleva, die auch in der zeitgenössischen Klassik zu Hause ist. Rubatong spielt keinen typischen Jazz sie biegen die Regeln, brechen die Grenzen und oszillieren irgendwo zwischen Jazz und zeitgenössischen Blues.

Das Dsama M‘Butu Arkestra aus Düsseldorf zeichnet sich durch die bedingungslosen Hingabe zum Jazz aus. Ein Jazz, der die Grenzen zur Popmusik verwischt und so zu einem Erlebnis voll von lebendigem Rhythmus und Freude wird. Das Quartett vereint Einflüsse aus orientalischer, afrikanischer und Balkanmusik mit Jazz, Blues und Rock. „Spiritual Jazz Fusion“, der den Weg freimacht für Neues, das mit Worten nicht zu fassen ist, sondern nur erlebt werden kann.

Als Sund bezeichnet man in fast allen Kulturräumen des nördlichen Europas eine Meerenge. Zwei Landmassen nähern sich an und bilden auf diese Weise einen Engpass im Meer. Strömungen von Wasser verdichten und beschleunigen sich, bis sie sich in neue Meere ergießen. Sedimente werden hinfort getragen und selbst die den SUND zuvor erschaffenden Landmassen geben wieder einen Teil von sich ab. Mit warmem, unmittelbarem Klang und mutigem, intuitivem Umgang spielt das Trio SUND – meist naturinspirierte – Kompositionen, die vor allem aus der Feder von Saxophonist und Komponist Christoph Klenner stammen. Naturerforschungen auf klanglicher Ebene.

