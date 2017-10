7 Oktober 2017 No Comment

Für das MUSIKZIMMER Abschlusskonzert 2017 kommt eine treibende Fusion der Jam-Krautrocker von N-1 und des extraterrestrischen Stoner Rock von Cosmic Fall auf die Bühne.

triggerfish.de präsentiert:

MUSIKZIMMER – Psychedelic Krautrock

N-1 (Krautrock Sessionprojekt / KREFELD)

Cosmic Fall (Psychedelic Stoner / BERLIN)

Samstag, 7. Oktober 2017, 20 Uhr, Eintritt: 5,-

weltkunstzimmer.de

N-1 ist ein Sessionprojekt von Steven Hein und Maziar Yazdkhasti, welches seit etwa 1998 existiert. Ähnlich wie bei den Größen des Krautrock (z.B. Can) entwickelt sich die Energie der Musik gerade aus diesem spontanen Zusammentreffen und könnte anders nicht besser erlebt werden. Da man zu zweit aber nur halb so schön Krach machen kann, wird pro Session immer mindestens ein Gastmusiker hinzugeladen, wobei aus einigen Gästen inzwischen fast feste Mitglieder geworden sind. Die Sessions werden von Steven Hein aufgenommen, gemixt und nach einer Auslese im Internet veröffentlicht. Das Ergebnis ist ausschließlich improvisierte Musik im Kraut-Stil. Wir bringen euch N-1 auf die Bühne!

Cosmic Fall. Whatever fell from the cosmic sky, it landed in our home town Berlin. And is ready to take your mind on a beautiful journey. Bringing Earthless-level Heavy Psych into the local scene! Taking you into the endless universe, the lonely desert and the depth of the ocean as relaxing sounds and moody melodies will go along with you on this journey. Do you smell it? It’s time for another take off!