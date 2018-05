MUSIKZIMMER Vorschau 2018

14 Mai 2018 No Comment



Unsere liebste Konzertreihe im Weltkunstzimmer hat die ersten Termine für die neue Saison rausgehauen und es sind jetzt schon einige Highlights dabei:

Sa. 16. Juni 2018, 17:30 Uhr

GLASHALLE // Football & Live Music

18:00 Januš (Kroatien),

You Shall Rise – The Global Music Ensemble

Konzerteintritt: 8,-

21:00 Public Viewing / Nigeria – Croatia

Eintritt: Frei ab 20:30

Sa. 08. Sept. 2018, 20 Uhr

MUSIKZIMMER // Excerpt New Heimat Sounds

Marton Harvest, Sine Sleeper, Creeps

Eintritt: 5,-

Sa. 18. August 2018

ZU GAST // Acoustic-Summer 2018

All The Luck In The World (IRL), Kim Janssen (NL), Ushti Baba (UK) uvm. Orga. und VKK: www.acoustic-festival.de

Sa. 06. Okt. 2018, 20 Uhr

MUSIKZIMMER //Hauch Labelnacht 003

Triple Record Release Abend

Ai – II (LP), Pondskater – Debütalbum (LP) & Johenson – the whole family EP [Dub DJ Set] Eintritt: 5,-

Sa. 03 Nov. 2018

MUSIKZIMMER //KRAUT FEST Düsseldorf

mit Vibravoid & Ax Genrich (Guru Guru) in Koop mit dem Rheinkrautfestival und vielen mehr. Ablauf und Line-Up folgen.