Neues JAKE BUGG Album „Hearts That Strain“

8 August 2017 No Comment

Gerade erst 23 Jahre jung veröffentlicht Jake Bugg mit „Hearts That Strain“ am 1. September 2017 den Nachfolger auf sein letztes Werk „On My One“. Zuvor hatte Jake Bugg zwei Platin-gekrönte Alben – „Shangri La“ und sein selbstbetiteltes Debütalbum – veröffentlicht. Den ersten Vorgeschmack auf die neue Platte gibt es mit „How Soon The Dawn“, eine Zusammenarbeit mit Dan Auerbauch. Das Video gibt es hier zu sehen.

Gemeinsam mit den Grammy-Gewinnern David Ferguson und Matt Sweeney und einigen der besten Musiker unserer Zeit nahm Jake das Album in Nashville auf. Gene Chrisman und Bobby Woods, Mitglieder der Memphis Boys, der legendären Band des American Sound Studios, haben bereits an solchen Meilensteinen wie „Dusty in Memphis“, „In The Ghetto“, „Suspicious Mind“ und „Dark End Of The Street“ mitgearbeitet. Zudem waren sie mit Wilson Pickett, Aretha Franklin und Dionne Warwick im Studio.

„Sie sind alte Kerle, aber einfach großartig“, sagt Jake. „Es ging von zehn bis fünf (Uhr) und das war’s. Sie packten wieder zusammen und wir hatten zwei, drei Songs gemacht. Es war eine verrückte Stimmung, aus England zu kommen und diese absoluten Legenden zu treffen und mit ihnen Songs aufzunehmen.“

Neben der ersten Single „How Soon The Dawn“ hat Dan Auerbach auch an „I Can Burn Alone“ und „In The Event Of My Demise“ mitgearbeitet. Die Neuentdeckung Noah Cyrus (die jüngere Schwester von Miley) ist gemeinsam mit Jake bei dem Song „Waiting“ zu hören.

JAKE BBUGG live 2017

30.10.2017 Germany, Cologne – Kulturkirche

31.10.2017 Netherlands, Amsterdam – De Duif

01.11.2017 Germany, Berlin – Passionskirche

jakebugg.com

facebook.com/jakebugguk