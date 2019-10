NEW FALL FESTIVAL 2019: Die letzten Tickets

4 Oktober 2019 No Comment

Vom 10. bis 14. Oktober 2019 findet in diesem Jahr zum neunten Mal in Folge das New Fall Festival in Düsseldorf statt. Tickets für die Headliner Shows in der Tonhalle und Robert-Schumann-Saal waren schnell vergriffen. Eine Woche vor Festivalstart sind nur noch Tickets für das Eröffnungskonzert mit MINE, das Familienkonzert mit DIE GÄNG sowie SAM VANCE-LAW und L.A. SALAMI im PONG (NRW-Forum) und für WILLIAM FITZSIMMONS verfügbar. Der popNRW-Abend und die fem_pop Night mit mehreren Bands sind ohne Eintritt.

NEW FALL FESTIVAL 2019

Do. 10. Oktober 2019 Mine (Robert-Schumann-Saal, 20:00 Uhr)

Fr. 11. Oktober 2019 Allah-Las + Suzan Köcher (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 20:30 Uhr)

Fr. 11. Oktober 2019 William Fitzsimmons (Robert-Schumann-Saal, 20:00 Uhr)

Fr. 11. Oktober 2019 L.A. Salami (PONG/NRW-Forum, 23:00 Uhr)

Fr. 11. Oktober 2019 Antje Schomaker (me and all hotel Düsseldorf, 23:00 Uhr)

Sa. 12. Oktober 2019 Alligatoah + Orchester (Tonhalle, 15:00 Uhr)

Sa. 12. Oktober 2019 popNRW Show (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 17:00 Uhr)

Sa. 12. Oktober 2019 fem_pop Night (PONG/NRW-Forum, 21:00 Uhr)

Sa. 12. Oktober 2019 Apparat (Robert-Schumann-Saal, 22:00 Uhr)

So. 13. Oktober 2019 D!e Gäng (R-Forum, PONG/NRW-Forum, 14:00 Uhr)

So. 13. Oktober 2019 Roosevelt + Haelos (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 17:00 Uhr)

So. 13. Oktober 2019 Sam Vance-Law (PONG/NRW-Forum, 20:00 Uhr)

Mo. 14. Oktober 2019 Nils Frahm (Tonhalle, 20:00 Uhr)

Tickets: https://new-fall-festival.soulticket.de

Neue kurze Wege – Der Ehrenhof wird zum Festivalzentrum

Besondere Künstler an besonderen Orten – das Motto des Festivals erhält in diesem Jahr eine neue Facette. 2019 wird es beim New Fall erstmals ein zentrales, zusammenhängendes Areal mit allen Konzertstätten geben: Der imposante Ehrenhof – die historische und kulturelle Herzkammer Düsseldorfs mit Tonhalle, PONG / NRW-Forum, Robert-Schumann-Saal und Rheinterrasse mit Radschlägersaal und Rheingoldsaal.

Die Zentralisierung der Spielorte eröffnet den Veranstaltern neue Möglichkeiten der Programmgestaltung. So können die Festivalgäste mehrere Konzerte an einem Abend sehen. Bereits am Nachmittag laden die Panels des neu geschaffenen, öffentlichen New Fall Forums zu einem Besuch des Ehrenhofs ein. Dank des neuen Konzepts werden erstmals auch Tagestickets angeboten.

New Fall Forum – Der Pop-Talk zu unserer Gesellschaft der Zukunft

Was hat Pop mit Politik zu tun? Haben Künstler*innen eine Pflicht, sich mit den politischen Aspekten ihrer Musik zu beschäftigen? Warum ist es so schwer zwischen populär und populistisch zu unterscheiden? Welche Rolle spielt ein Begriff wie „Heimat“ in einer globalisierten Welt?



Das neue New Fall Forum will mit eigens dafür eingeladenen Gästen und mit Künstler*innen des Festivals einen Dialog starten und über diese Fragen diskutieren. Der Eintritt zum New Fall Forum ist per Anmeldung kostenlos.

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Keynote & Panel: Heimat im Fremden, Fremde in der Heimat

mit Dr. Mithu M. Sanyal, Jan Fleischauer



Freitag, 11. Oktober 2019

Panel: Singen ist Macht – Politik in der Popmusik

mit Mine, Antje Schomaker, Fuat Ergin, Jens Balzer



Samstag, 12. Oktober 2019

Panel: Karren und Knarren – Werte in der Hip-Hop-Kultur

mit Prinz Pi, Aria / hiphop.de, Dr. Sina Nitzsche u.a.



Panel: Held oder Schurke? Über die (Ent-)Kriminalisierung von Menschlichkeit in turbulenten Zeiten (ZfPS, Sea-Watch u.a)



Sonntag, 13. Oktober 2019

Film: Victoria

Lesung: Eure Heimat ist unser Albtraum

Hengameh Yaghoobifarah, Dr. Mithu Melanie Sanyal

Alle Infos & Tickets auf: new-fall-festival.de