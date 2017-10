NICK CAVE & THE BAD SEEDS – 12.10.2017, Düsseldorf

13 Oktober 2017 No Comment

NICK CAVE beeindruckt auf seiner Skeleton Tree Tour in der ausverkauften Mitsubishi Electric Halle. Die Fotos von NICK CAVE & THE BAD SEEDS in unserer Bildergalerie – die ausschließlich zu Beginn, während des ersten Songs entstanden – geben aber leider kaum, bzw. höchstens ansatzweise wieder in welch sensationell stimmungsvolle Richtung sich dieses Konzert noch in seinem Verlauf bis zu seinem Höhepunkt entwickeln sollte.

Beeindruckende Bilder, inszeniert wahnsinnige, sowie wahnsinnig schöne Momente, leise wie auch laute Töne gehörten an diesem Donnerstagabend mit dazu. Was bereits sehr emotional aber noch recht ruhig begann, entwickelte sich immer mehr zu einem Wirbelsturm der Emotionen, eingebettet in eine weltklasse Performance. Fans kamen hier voll auf ihre Kosten. Songs wie Mercy Seat, Tupelo, Your Funeral, My Trial, From Her to Eternity, The Mercy Seat durften nicht fehlen und wurden gefeiert.

Während des „Weeping Song“ begab sich NICK weit in das Publikum. Und während der nächsten beiden Lieder wurde die Bühne komplett mit Gästen aus den ersten Reihen aufgefüllt. So ergab sich eine beeindruckende, fantastische, tiefe Verbindung mit dem Publikum, denn dieses wurde während der Zugaben „Weeping song“, „Stagger Lee“ und „Push The Sky Away“ wie selbstverständlich in die Bühnenperformance mit eingebunden.

Hier eine paar Fotos der bis dahin noch ruhigeren Momente während des ersten Songs:

Fotos von Andreas Heller

