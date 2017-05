NICK CAVE & THE BAD SEEDS – Lovely Creatures: The Best of 1984 – 2014

8 Mai 2017 No Comment

Eigentlich sollte „Lovely Creatures: The Best of Nick Cave & the Bad Seeds 1984 – 2014“ bereits 2014 erscheinen, aber nach dem Erfolg des 2013er Albums „Push The Sky Away“ und der darauf folgenden Tour wollte Cave den Schwung seiner neu aufgestellten Band nutzen um neues Material einzuspielen, das dann in das 2016 veröffentlichte Album „Skeleton Tree“ mündete. Nun, drei Jahre später, erscheint die Retrospektive doch noch und zwar auch in ursprünglich geplanter Form, also noch ohne Berücksichtigung der Songs von „Skeleton Tree“.

„Loveley Creatures“ erscheint in verschiedenen Formaten und auch unterschiedlichen Tracklists. Während die Doppel-CD und die Dreifach-LP 21 Songs in nicht-chronologischer Folge versammelt, basiert die Deluxe und Super Deluxe-Variante auf drei CDs, die 45 Tracks streng chronologisch anordnet. Dazu kommt noch eine DVD mit Interviews und Liveaufnahmen, die jedoch dann wieder die zeitliche Ordnung aufhebt und so eine spannende Reise durch 30 Jahre Nick Cave & the Bad Seeds erleben lässt.

Musikalisch haben die Umbesetzungen der Band über die Jahrzehnte natürlich auch ihre Spuren hinterlassen, insbesondere der Einstürzende Neubauten-Kopf Blixa Bargeld, der bis 2003 der Gruppe angehörte, prägte insbesondere in der Frühphase, die aus der Vorgängerband The Birthday Party hervorgegangenen Bad Seeds. Cave hat musikalisch einen ähnlichen Weg genommen wie auch Tom Waits und auch versucht die Wurzeln von Blues, Balladen, Folk und Rock auf unkonventionelle Weise in neue Formen zu gießen. Ähnlich wie Waits ist er eine unverwechselbare Stilikone geworden, die sich in den Jahrzehnten profiliert entwickelt hat. Nur, während Waits immer kauziger wurde, wurde Cave distinguierter.

Cave ist als Sänger sehr gut über die Dekaden gereift, während er in frühen Jahren noch oft einen schreienden Gesangsstil einsetzte, wie beispielweise auf „From Her To Eternity“, entwickelte er seinen faszinierenden Bariton weiter und gewann an Ausdrucksform. In manchen Momenten erinnert er an Jim Morrison, in anderen an Elvis Presley, bleibt dabei jedoch immer unverwechselbar. Die Auswahl der Songs für diese Compilation ist gelungen, sicher wird jeder die eine oder andere Nummer vermissen, aber als Werkschau funktioniert „Loveley Creatures“ sehr gut. Ein besonderes Vergnügen bereitet die DVD, die in manchen Momenten wirkt wie ein besonderes Fundstück auf youtube, aber dann doch qualitativ hochwertigere Ergebnisse liefert als im Netz zu finden sind.

Bewertung: 6 von 6

VÖ: 05.05.2017

Tracklists „Lovely Creatures: The Best of Nick Cave & the Bad Seeds 1984 – 2014“:

2CD:

CD1

01. Loverman

02. Tupelo

03. Deanna

04. From Her To Eternity

05. The Weeping Song

06. Dig, Lazarus, Dig!!!

07. People Ain’t No Good

08. Higgs Boson Blues

09. Straight To You

10. Where The Wild Roses Grow

CD2

01. Into My Arms

02. Love Letter

03. Red Right Hand

04. The Mercy Seat

05. O Children

06. The Ship Song

07. Stranger Than Kindness

08. Jubilee Street

09. Nature Boy

10. We No Who U R

11. Stagger Lee

