NOEL GALLAGHER „Who Built The Moon?“ Album & Tour

Instrumentalstücke, fiktive Soundtracks und experimentelle Klangcollagen. Das dritte Album von NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS namens „Who Built The Moon?“ (VÖ 24.11.) soll ein Aufbruch zu radikal neuen künstlerischen Horizonten sein. Die erste Single „Holy Mountain“ wurde heute mit Video veröffentlicht:

Zum Nachfolgewerk des Platinalbums „Chasing Yesterday“ von 2015 geht es mit der neuen Platte auf Welttournee in 2018. Mit fünf Deutschlandkonzerten:

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS „Who Built The Moon?“ Tour 2018

08.04. Hamburg, Mehr! Theater

09.04. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

12.04. München, Zenith

16.04. Berlin, Max-Schmeling-Halle

17.04. Wiesbaden, Schlachthof

Tickets: eventim.de/noel-gallagher-tickets.html

Noels melodische Handschrift und sein Songwriting sind so unbestritten aus Gold, wie sein Glaube an sich selbst unerschütterlich ist. Die Aufnahmen zu NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS Album „Who Built The Moon?“ erstreckte sich über zwei Jahre mit dem irischen Produzenten, DJ und Komponisten David Holmes.

Erstmals schrieb NOEL GALLAGHER das Material für ein Album ausschließlich im Studio. Er ließ sich auf die dortigen Laborbedingungen und die von David Holmes geschätzte Methode des Cut-and-Paste ein, verzichtete zwischenzeitlich sogar auf den gewohnten Alleingang mit sechs Saiten. Im Studio schauten dann noch Paul Weller (Orgel auf Holy Mountain) und Johnny Marr (Gitarre und Harmonika auf If Love Is The Law) vorbei und hinterließen auf dem zehntem Studioalbum in Gallaghers Karriere unvergessliche Momente.

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS „Who Built The Moon?“ Tracklisting:

1. Fort Knox

2. Holy Mountain

3. Keep On Reaching

4. It’s A Beautiful World

5. She Taught Me How To Fly

6. Be Careful What You Wish For

7. Black & White Sunshine

8. Interlude (Wednesday Part 1)

9. If Love Is The Law

10. The Man Who Built The Moon

11. End Credits (Wednesday Part 2)

Formate: CD, CD Deluxe, LP and Digital

Vö-Datum: Freitag, 24. November 2017

Label: Sour Mash Records / Vertrieb: Indigo

