OH SLEEP – Trio

10 April 2017 No Comment

Florian Sczesny ist ein umtriebiger Musiker – als Sänger und Gitarrist von LAKE CISCO ließ er erstmals progessiv aufhorchen, während er sich mit seinem Solo-Projekt FELAN’S HEART eher den leisen Tönen widmete. Diesen Weg geht er nun mit neuem Namen weiter. OH SLEEP heißt sein neuer Alias, unter dem er nun eine wunderbare Debüt-EP vorlegt, die gekonnt die Brücke zwischen Pop-Appeal und künstlerischem Anspruch schlägt. So verankern sich seine beiden Eigenkompositionen schon beim ersten Hören im Gedächtnis, ohne sich dabei anzubiedern. Der tolle Opener „Lioness“ kommt mit dringlichem Falsett-Refrain, während „Signal Lights“ sich etwas mehr zurücknimmt, aber dabei nicht in substanzlosen Schönklang abdriftet. Zum Abschluss gibt es mit „Magazine“ noch ein schön rumpelndes Pedro The Lion-Cover. Überhaupt verhilft die sparsame aber effektive Produktion mit Bass- und Schlagzeug-Untermalung diesen ohnehin schon schönen Songs zu einem herrlich trüben Glanz, der zu verregneten Vormittagen genau so passt, wie zu einem lauen Frühlingstag.

VÖ: 09.04.2017

www.ohsleep.org

Trackliste:

01. lioness

02. signal lights

03. magazine