PAUL REVERE & THE RAIDERS – The Spirit of ’67

15 Dezember 2016 No Comment

MARK LINDSAY war ein Workaholic. Der Sänger der ’60er Jahre Freaks von PAUL REVERE & THE RAIDERS war entweder auf Tour, drehte für die fünf mal die Woche ausgestrahlte Fernsehshow „Where The Action Is“ oder verkroch sich zusammen mit Produzent TERRY MELCHER im Studio. Für eine feste Freundin blieb da laut eigener Aussage keine Zeit. Bei weit mehr als hundert Konzerten, dem hellen TV-Wahnsinn und sage und schreibe drei Platten plus Singles allein 1966 ist das nicht weiter verwunderlich. „The Spirit of ’67“ war dann auch das dritte Album, das die Mannen im ’60s Schnapsjahr rauspulverten und Ermüdungserscheinungen sind tatsächlich nicht hörbar.

Ganz im Gegenteil – „The Spirit of ’67“ klingt so gar nicht nach Zeitstress und Hetze, sondern gehört zum den Highlights im opulenten Raiders-Kanon. Bei dem von LINDSAY selbst gebrachten Revolver-Vergleich zieht „The Spirit of ’67“ zwar eindeutig den Kürzeren, aber verstecken braucht sich die Platte mit solch potenten Hits wie „Good Thing“, „Hungry“ oder „The Great Airplane Strike“ sicherlich nicht. Allesamt flotte Garagen-Pop Kracher, die im Gespann mit Album Tracks wie „Louise“ oder dem von Bassist Phil „Fang“ Volk verfassten „In My Community“ für jede Menge Uptempo-Wumms sorgen.

Dass Keyboarder und Namensgeber PAUL REVERE selbst das Studio kaum mehr von innen sah und sich lieber auf Auftritte und Business Angelegenheiten konzentrierte, fällt da kaum ins Gewicht. Der dem simplen Rock’n’Roll weitaus zugeneigtere REVERE hätte bei den experimentelleren Nummern wohl eh nur gestört. Denn neben den flotten Kompakt-Krachern gibt es hier auch jede Menge abseitige Ausflüge. „Undecided Man“ ist das „Eleanor Rigby“ der Platte, aber schafft es trotz aller Ähnlichkeiten eine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Auf „Why Why Why“ darf auch Volk noch einmal als Komponist und Sänger ran und klingt dabei stellenweise fast wie der junge SYD BARRETT, der 1966 ja noch kaum in Erscheinung getreten war. „All About Her“ und „Oh To Be A Man“ sind hübsche Folk-Balladen in denen LINDSAY eine andere Seite von sich zeigen konnte, als den nach außen hin präsenteren Sunnyboy. Schön auch „1001 Arabian Nights“, das seinem Titel alle Ehre macht.

Die Neuauflage von „Now Sounds“ bietet sowohl den Mono- als auch den Stereo-Mix und kommt mit einem informativen Begleittext und hübschem Design daher. Wer eben nicht gerade ein verlorenes „Revolver“ sucht, sondern eher ein besseres „Aftermath“, der ist hier richtig. Und ja… dieser Vergleich hinkt natürlich mindestens genau so wie der mit „Revolver“.

Bewertung: 5/6

Label: Now Sounds / Cherry Red

VÖ: 25.11.2016

http://www.cherryred.co.uk/label/now-sounds/

Trackliste:

Mono Album:

Good thing All about her In my community Louise Why? Why? Why? (Is it so hard) Oh! To be a man Hungry Undecided man Our canditate 1001 Arabian nights The great airplane strike

Stereo Album:

Good thing All about her In my community Louise Why? Why? Why? (Is it so hard) Oh! To be a man Hungry Undecided man Our canditate 1001 Arabian nights The great airplane strike

Bonus Tracks: