PETER AND THE TEST TUBE BABIES – Live in Düsseldorf

Peter And The Test Tube Babies & Dick York and the Originals

Haus der Jugend – Düsseldorf

Sa. 22.12.2018 – 20.00h Beginn / Einlass 19.30h

Die Punkrock-Legende live im HDJ! 1978 im englischen Seebad Brighton gegründet und 11 Jahre nach ihrem letzten Album „A Foot Full of Bullets“ sind die beiden Gründungsmitglieder Peter Bywaters & Derek Greening extrem glücklich und stolz ihr neues Album „That Shallot“ präsentieren zu können. Die Freude ist umso größer, da sich die glücklichen Hörer auf ein Potpourri an Überraschungen gefasst machen dürfen. Punk, Country, Soul und Brass zaubern gute Laune und animieren zum mitsingen und tanzen. „That Shallot“ – (ausgesprochen: That´s your lot- frei übersetzt – Das wars/ Mehr gibt es nicht) ist ein uneingeschränkter Hörgenuss. Die Band selber stellt überrascht fest: „Wir haben mit „That Shallot“ vielleicht unser bestes Album jemals aufgenommen – wir können es selbst kaum glauben und sind unendlich glücklich“ „THAT SHALLOT” erscheint als CD & Vinyl am 15. September 2017 bei Arising Empire Records/ Nuclear Blast / Warner Music.

www.testtubebabies.co.uk