POWER RANGERS Film – Gewinnspiel zum Kinostart

22 Jahre nach dem ersten Kinofilm feiert die Neuauflage des Retro-Klassikers POWER RANGERS am 23. März seine Premiere. Ein Sci-Fi-Blockbuster von Regisseur Dean Israelite („Project Almanac“) – natürlich inklusive Zords, den riesigen Kampfrobotern, die die Power Rangers mit ihren Superkräften antreiben und steuern.

Im neuen POWER-RANGERS-Reboot spielen Nachwuchsdarsteller wie Naomi Scott („Der Marsianer“), RJ Cyler („Me and Earl and the Dying Girl“), Becky G und Hollywood-Stars wie Elizabeth Banks als Rita Repulsa („Pitch Perfect“, „Die Tribute von Panem“) und Bryan Cranston als Zordon („Breaking Bad“, „Trumbo“).

5 Teenager, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben nichts weiter gemeinsam, als auf dieselbe High School zu gehen. Doch durch Zufall stoßen sie auf eine außerirdische Macht, die die Menschheit auslöschen will. Blöder Zufall.

Aber die Teenager besitzen plötzlich auf unerklärliche Weise: Superkräfte! Geiler Zufall! Bis dann Zordon, der einstige Red Ranger als Hologramm erscheint. Von ihm erfahren sie, dass die Außerirdische Rita Repulsa (Elizabeth Banks) mit ihrer Alien-Armee einen Angriff auf die Erde plant. Ob sie es am Ende packen?

POWER RANGERS Film Gewinnspiel

Wir verlosen 3 Fanpakete je mit 2 Kinogutscheinen, Schlüsselanhänger & Poster!

Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit Betreff „Power Rangers“,

eurem Namen und eurer Anschrift bis zum

23. März 2017 an gewinnspiel(at)triggerfish.de.

