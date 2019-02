PRADA MEINHOFF – Live in Düsseldorf

20 Februar 2019 No Comment

Rein ins Verderben, raus aus dem Koma! PRADA MEINHOFF (Berliner Elektro-Punk Duo) kommen in den legendären Stone im Ratinger Hof nach Düsseldorf.

Beats, Bass, Prada Meinhoff. Chrissie Nichols singt, René Riewer spielt Bass, Synthies aus der Kiste – das war’s. Irgendwo zwischen Elektro-Punk, Rock und Pop – inspiriert von den Riot Grrrls der 80er und 90er Jahre, John Frusciante, den Goldenen Zitronen oder Devo, basteln sich Prada Meinhoff ein Genre, das es so noch gar nicht gibt.

Nach erfolgreichen Supports für Peaches, DAF, L7, Milliarden und MIA. gehen Prada Meinhoff endlich auf Tour.

PRADA MEINHOFF

Do. 28.03. im Stone im Ratinger Hof Düsseldorf

präsentiert von GoldMucke & Music Art Urban Life – Booking & The Pick

Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: 20:30 Uhr – Support tba

Eintritt: 11 Euro + VVK Gebühren / 14 Euro AK

VVK-Start am 22.02.

www.prada-meinhoff.de

facebook.com/pradameinhoff

Fotocredit: Christoph Neumann