PRIMAL SCREAM – 17.06.2017, Köln, Gloria

Mit der „Screamadelica“-Platte und dem unwiderstehlichen und neuartigen Mix von Indierock und Rave-Musik wurden PRIMAL SCREAM schon vor 20 Jahren zur Legende. Mit dem aktuellen Album „Chaosmosis“ waren die Briten um Bobby Gillespie (Ex-Jesus & Mary Chain) wieder live in Deutschland zu sehen. Einen Tag vor dem exklusiven Festivalauftritt beim Maifeld Derby spielten PRIMAL SCREAM im wunderschönen Gloria Theater in Köln.

Um Punkt 20 Uhr ertönte die 1999er Single „Swastika Eyes“ als Opener, gefolgt vom 13th-Floor-Elevators-Cover „Slip Inside This House“. Das Publikum war sofort bei der Sache. Von der Band ganz zu schweigen. Gitarrist Andrew Innes zündet besonders bei seinen Soli, spätestens bei „Jailbird“ im Geiste der Rolling Stones. Dass ein Trip auch mal seine Lows hat, zelebrierten PRIMAL SCREAM etwa bei „Shine Like Stars“, bevor mit „Loaded“, „Country Girl“ und „Rocks“ ein Hitfeuerwerk abgeschossen wurde, bei dem die mehrheitlich älteren Zuschauer dann auch mal aus dem Quark kamen.

Nach der der regulären Zugabe mit 3 Tracks ließen PRIMAL SCREAM sich etwas Zeit, bis sie zum Grand Finale von „Come Together“ das Gloria zum Singen bewegten. Runde Sache. Als sie vor vier Jahren das letzte Mal in Köln gastierten, war die Stimmung noch euphorischer und Bobby Gillespie einen Tick aufgeputschter. Dennoch ein grundsolider Auftritt, mit dem PRIMAL SCREAM bei allen UK-Pop-Fans mit Fred Perry Polo das Dauerkarten-Abo verlängert haben.

Setlist:

Swastika Eyes

Slip Inside This House @Cover

Jailbird

Dolls (Sweet Rock and Roll)

It’s Alright, It’s OK

(Feeling Like a) Demon Again

Shine Like Stars

100% or Nothing

Loaded

Country Girl

Rocks

–

(I’m Gonna) Cry Myself Blind

I’m Losing More Than I’ll Ever Have

Movin‘ On Up

–

Come Together

