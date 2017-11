Pro-Pain & Übergas & Elephants – Live in Düsseldorf

15 November 2017 No Comment

Pro-Pain & Übergas & Elephants @ The Tube – Düsseldorf

So. 19.11.2017 – 19.30h Beginn / Einlass 19.00h

Die New Yorker Hardcore / Metal Legende auf Tour zur neuen Platte „Voice Of Rebellion“.

Bereits seit mehr als 20 Jahren pumpen uns PRO-PAIN mit hübscher Regelmäßigkeit immer wieder ein neues Pfund ins Gesicht! Ganz besonders trifft dies auf ihr neues Album ‚Straight To The Dome’ zu, das die komplett runderneuerte Mannschaft um Gary Meskil so aggressiv und straight wie schon lange nicht mehr zeigt. Durch seine drei neuen Mitstreiter sind eine Frische und ursprüngliche Unbekümmertheit in den Sound der NYHC-Pioniere zurückgekehrt, um die sich der Fan nach den letzten, für PRO-PAIN-Verhältnisse durchaus als experimentell zu bezeichnenden Scheiben ernsthaft hat Sorgen machen müssen. Doch nun wird eindrucksvoll Entwarnung gegeben und zum Angriff an allen Fronten geblasen.