PUDDLE OF MUDD live im Haus der Jugend Düsseldorf

10 August 2018 No Comment

„She Hates Me“: 2001 veröffentlichten PUDDLE OF MUDD mit „She hates me“ ihre erfolgreichste Single und zählten viele Jahre lang zu den erfolgreichsten Rockbands der 00er Jahre. Das Album „Come Clean„ verkaufte sich weltweit über 7 Millionen Mal – 2018 feierten PUDDLE OF MUDD das 17jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums „Come clean“ (Singles: „Control„, „She Hates Me„, „Blurry„) auf dem englischen Download Festival. Ende des Jahres spielte die Band eine ausgiebige und ausverkaufte UK-Tour! Die Herren sind zurück mit einem Best Of Programm!

triggerfish.de präsentiert:

Puddle Of Mudd & Psycho Village & Supports @ Düsseldorf

Do. 27.09.2018 – 19.00h Beginn / Einlass 18.30h

JAB im Haus der Jugend

Lacombletstr. 10, Düsseldorf

Tickets an allen bek. VVK-Stellen & eventim.de! ÖV: B&M Concerts GmbH – beerandmusic.de