Punk in den Karneval 2019 in Düsseldorf

30 Januar 2019 No Comment

Das legendäre Punk in den Karneval Fest geht 2019 nach drei ausverkauften Ausgaben in Folge in eine neue Runde! Mit dabei sind diesmal DIE LOKALMATADORE, DIE MIMMIS (einzige Show 2019!), THE MOVEMENT (Dänemark) sowie LINE 418.

Im Anschluss an die Konzerte folgt die famose Aftershow-Party im Cafe mit DJ Fabsi (Mimmis / ZK / Weser Label).

Punk in den Karneval am 2. März 2019

JAB im Haus der Jugend Düsseldorf

Einlass 18.00h / Beginn 18.30h

Tickets an VVK-Stellen & Hitsville Records!