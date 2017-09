Punkrock Leseabend in Wuppertal

5 September 2017 No Comment



Punkrock Lesung mit Egon Forever! und Jan Off

Bürgerbahnhof Wuppertal-Vohwinkel | buergerbahnhof.com

Freitag, 06.10.2017 | Einlass: 20:00 Uhr

Eintritt: 7 € (VVK) | 9 € (AK)

Tickets: wuppertal-live.de/?215508

Subkultur statt Hochkultur. Mit Cartoonist Andre Lux (Egon Forever!) und Autor JanOff kommen zwei Helden des Underground in den Bürgerbahnhof in Wuppertal-Vohwinkel. Wenn jemand hierzulande den Titel Punk-Autor verdient, dann Jan Off. Seit vielen Jahren verpackt der Wahlhamburger, den die Presse einen „Bulldozer der deutschen Underground-Literatur“ nennt, seine Beobachtungen in schonungslose Texte mit Haltung. Diese Erzählungen handeln von in Eckkneipen sitzenden Menschen, die den Anforderungen des Alltags bereits entsagt haben, von Punkrock und Halbleichen. Zeichner Andre Lux kommentiert mit seinen Egon Forever! Cartoons die Absurditäten des Alltags mit schroffen Strichfiguren und sarkastischem Humor.

Schlaue Strichfiguren erklären uns die Welt. Der Stuttgarter Cartoonist Andre Lux braucht für seine pointierten Kommentare auf die Gegenwart nicht mehr als ein kariertes Schreibheft. Mit Egon Forever! beleuchtet er popkulturelle Lebenszusammenhänge, sei es im allzu Persönlichen oder im viel zu Politischen. Seine Cartoons erscheinen neben dem Blog des Künstlers regelmäßig in Magazinen wie Intro und OX. 2016 veröffentlichte der Ventil Verlag zudem das erste Egon Forever!-Buch.

www.egonforever.de

Jan Off gehört zu den Urgesteinen der Underground-Literatur und ist ein begnadeterGeschichtenerzähler. 2001 wurde er sogar Deutscher Meister im Poetry-Slam, bevor er der Szene den Rücken kehrte, um sich der zeitgenössischen Pulp-Literatur zu widmen. Die Storylines seiner preisgekrönten Kurzgeschichten und Romane halten Vergleichen mit Genre-Großmeistern wie Charles Bukowski oder Norman Mailer stand. In den Geschichten von JanOff stehen Trinkhallenphilosophen, psychotische Punks, straßenschlachterprobte Jungautonome und klebstoffschnüffelnde Kleinkriminelle ganz selbstverständlich im Mittelpunkt.

www.jan-off.org

