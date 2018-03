RECORD STORE DAY 2018 Gesamtliste

6 März 2018 No Comment

Bis zum diesjährigen Record Store Day am 21. April 2018 ist es noch ein wenig hin – doch die lange Zeit wissen wir euch zu versüßen! Ab heute findet ihr nämlich die exklusive Liste aller Releases auf der offiziellen RSD-Homepage: http://bit.ly/RSD18_DieListe

Good vinyl vibrations schlechthin – der Ansturm auf das schwarze Gold kann bald losgehen. Vinyl-Sammler, Musikliebhaber und jene, die es werden wollen, finden ein feines und breites Angebot an exklusiven Veröffentlichungen, Sonderauflagen und Special Items. Es wird fleißig gepresst, verpackt, signiert und nummeriert – ob black, white, coloured, transparent, ultra-clear, splattered, marble – Highlights um Highlights. Die Augen und die Ohren werden groß, am besten überzeugt ihr euch aber selber.

Neben vielen großen Namen, wie David Bowie (allein vier limited 180g Vinyleditionen werden verfügbar sein), ABBA, Lou Reed, Madonna, Prince, The Rolling Stones oder auch Taylor Swift dürfen aber auch all die anderen Acts, ob groß oder klein, nicht vergessen werden, die den Record Store Day genreübergreifend besonders und breitgefächert machen. So haben Mac DeMarco, Sigur Rós, Bibio, Mando Diao oder auch Courtney Barnett limitierte Releases angekündigt.

Die Record Store Day Veröffentlichungen sind ausschließlich in den über 250 teilnehmenden Plattenläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Teilnehmende Shops

