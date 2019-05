ROGERS – 07.12.2019 – Düsseldorf / Stahlwerk

10 Mai 2019 No Comment

ROGERS FÜR IMMER! DAS GROßE JAHRESFINALE IN DER HEIMATSTADT!

Aktuelles Top 15 – Chart-Album „Mittelfinger Für Immer“



Nach dem Chart-Erfolg ihres aktuellen Albums „Mittelfinger Für Immer“ (Platz #14 der offiziellen Album-Charts ) sowie der fulminanten fast restlos ausverkauften Headliner-Tournee, die die Düsseldorfer ROGERS durch ausverkaufte Venues in Deutschland, Österreich und der Schweiz führte, bereitet sich die sympathische Punkrock-Band mittlerweile auf die anstehende Festival-Saison vor, bevor es wieder etwas ruhiger werden kann.

Doch die ROGERS wären nicht die ROGERS, wenn sie nicht noch ein besonderes Konzert-Highlight für ihre unermüdliche und treue Fanbase ausgetüftelt hätten: Zum Jahresende wird noch einmal alles ausgepackt, was Herz und Hände hergeben. Es gilt, allen leidenschaftlichen Menschen „Danke“ zu sagen und die große Familie nochmals unter einem Dach zu vereinen. Es heißt „Danke“ für den unermüdlichen Support und Zuspruch! „Danke“ für die wahnsinnigen Energieleistungen und Aktionen im Pit!

Daher hat sich die Band naheliegender Weise dazu entschlossen, die exklusive & letzte Show des Jahres in der Heimatstadt Düsseldorf steigen zu lassen. Wir notieren: Am 07.12.2019 steigt der große ROGERS-Familientreff im Stahlwerk auf der Ronsdorfer Straße. Das bislang größte Headline-Konzert der Band wird natürlich einige Überraschungen bereithalten und sollte keinesfalls verpasst werden! Die Karten gibt es ab sofort hier: www.reservix.de sowie an allen bekannten VVK-Stellen!

– Aktuelles Videos:

„Zu Spät“ feat. Ingo Donot – https://youtu.be/YybN–Ieux0

„Mittelfinger für immer“ Fan-Video: https://www.youtube.com/watch?v=A6b0g7Cvrpc



