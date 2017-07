20 Juli 2017 No Comment

Nachdem die ROGERS letzten Freitag den neuen Clip zum Titeltrack ihres kommenden Albums „Augen auf“ (VÖ 08.09.17 via People Like You Records/Sony) veröffentlicht haben, kündigen sie heute 3 exklusive Releaseshows in Düsseldorf an. Achtung: Die Ticketkontingente sind sehr begrenzt!

ROGERS „Augen auf“-Releaseshows

14.09.17 Düsseldorf – Pitcher

15.09.17 Düsseldorf – The Tube

16.09.17 Düsseldorf – Stone im Ratinger Hof

Tickets: eventim.de/rogers

Seit der Veröffentlichung von „Nichts zu verlieren“ im Juni 2015 spielten die vier Düsseldorfer Tourneen mit Callejon, Jennifer Rostock, Sondaschule und Dritte Wahl, Festivals sowie eine zum Teil ausverkaufte Headliningtournee zusammen mit Das Pack inklusive einem fulminanten Abschluss im ausverkauften Düsseldorfer zakk vor ca. 1.000 Besuchern. Parallel zur Show erschien eine Single mit Coverversionen von „Mit dem Moped nach Madrid“ und „Meine Soldaten“ – das Video zu „Meine Soldaten“ hat mittlerweile fast 2 Millionen Aufrufen.

ROGERS „Augen auf“ Bonus Disk

Fans aufgepasst! Der limitierten Erstauflage des neuen Albums liegt eine Bonus-Disk bei, mit Punkrock-Coverversionen von „Es gibt kein Bier auf Hawaii“, „Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben“ oder „Liebficken“. Natürlich als „One Takes“ und mit ordentlich Bier und Spaß dabei. Zudem darf man sich auf den einen oder anderen Gastauftritt von u.a. Monchi von Feine Sahne Fischfilet oder Wolfgang „Wölfi“ Wendland von den Kassierern auf dem Coveralbum freuen. Da heißt es „Augen auf“ und schnell sein!

www.rogers.de

www.facebook.com/RogersPunkrock