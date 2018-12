ROGERS – Heimspiel in Düsseldorf, 01.12.2018

2 Dezember 2018 No Comment

Ein großartiges Jahr mit vielen ausverkauften Clubshows und megafetten Festivals liegt hinter ihnen und nun freuten sich die sympathischen Düsseldorfer Punkrocker ROGERS auf Ihre beiden Heimspiele im Zakk. Die „Einen Scheiss Muss Ich“ Tour fand hier am 30.11.2018 und 01.12.2018 zu ihrem großen Finale. Wir waren am Samstag dabei um etwas von der Stimmung vor Ort für Euch einzufangen und kamen mit mehreren Ohrwürmern zurück.



Dass Düsseldorfer schnellen, melodischen, deutschsprachigen Punkrock sehr zu schätzen wissen ist zwar hinlänglich bekannt, konnte aber hier einmal mehr bewiesen werden. Der Spielort war restlos ausverkauft, die Stimmung fantastisch. Die Jungs von der Security hatten schwer zu tun um die Massen an Crowdsurfenden Fans immer wieder sicher in den Bühnengraben zu holen. ENGST & DATENSCHMUTZ waren an diesem Tag als Support mit dabei.