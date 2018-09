ROLLING STONE PARK Festival 2018

27 September 2018 No Comment

ROLLING STONE Park ist ein neues Indoor-Komfortfestival im Confertainment Center des Europa-Park. Mehr als 30 Konzerte von internationalen wie nationalen Interpreten finden auf insgesamt vier Bühnen statt – alles indoor, alle durch den Europa-Park-Express verbunden, der in sechs Metern Höhe einen kurzen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Freizeitpark ermöglicht. Im Rahmenprogramm: Lesungen, eine Talkrunde, Aftershow-Partys, Plattenbörse und Konzertposter-Ausstellung.

ROLLING STONE PARK 2018

Datum: 16.11.-17.11.

Ort: Europa-Park Rust (bei Freiburg/BaWü)

Line-Up 16.11.: The Flaming Lips, Kettcar, Father John Misty, Nada Surf, John Grant, Anna Calvi, Cass Mccombs, Darlingside, The Wave Pictures, White Denim, Friends of Gas, White Denim, The Sheepdogs, Velvet Volume

Line-Up 17.11.: Ryan Adams, The Decemberists, Motorpsycho, Die Höchste Eisenbahn, The Breeders, Car Seat Headrest, Ryley Walker, Hudson Taylor, Ben Watt, Intergalactiv Lovers, The Courtneys, Laura Gibson, Mt. Joy, Naked Giants, Dan Mangan

Lesungen: Oliver Polak, Thorsten Nagelschmidt, Timo Blunck

Tickets: Beim ROLLING STONE Park gibt es ein Rundum-Sorglos Paket inklusive zwei Übernachtungen in einem der fünf Themenhotels ab 189 Euro pro Person. Die Hotels haben entweder 4*- oder 4* Superior-Standard. Im Preis inbegriffen sind ein reichhaltiges Frühstücksbuffet (im Wert von € 18,50 pro Person und Tag) und ein Parkplatz direkt vor der Hoteltür.

rollingstone-park.de

facebook.com/rollingstoneparkfestival