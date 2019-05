RUEL – Neuer Song „Painkiller“

7 Mai 2019 No Comment

Das 16-jährige australische Wunderkind Ruel, dessen Debüt EP „Ready“ im letzten Jahr über 200 Millionen Mal gestreamt wurde, veröffentlicht nun seinen brandneuen Song „Painkiller“, zusammen mit einem dazugehörigen Musikvideo.

„Painkiller“ wurde von Ruel in einem Airbnb in LA zusammen mit M-Phazes und Sarah Aarons geschrieben und auch von M-Phazes produziert.

Das abgefahrene Video zu „Painkiller“ wurde in Australien unter der Regie von Grey Ghost gefilmt. „Painkiller“ ist der Lead Track für seine zweite EP, welche noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Ruel begann im Alter von 8 Jahren Gitarre zu spielen und eigene Songs zu schreiben und wurde dabei inspiriert von Amy Winehouse, Stevie Wonder, Dave Brubeck, Frank Ocean und James Blake. Props gab es obendrein von „Rocket Man“ Sir Elton John, der den australischen Grammy Gewinner in den höchsten Tönen lobte.

Rekordverdächtig ist auch Ruels Leistung, das legendäre Sydney Opera House gleich zweimal für seine bevorstehende Painkiller Tour im Mai ausverkauft zu haben. Außerdem wird Ruel dieses Jahr noch bei der Australien- und Neuseeland Tour von „Best Mate“ Shawn Mendes dazustoßen und war auch mit SG Lewis auf dem legendären Coachella Festival am Start.