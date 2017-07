RUHRPOTT RODEO – Vom 21. bis 23. Juli bei Bottrop

17 Juli 2017 No Comment

Die beste Punkrock-Party wo gibt steht wieder ins Haus: am kommenden Wochenende, 21.bis 23. Juli, findet in Hünxe bei Bottrop das elfte RUHRPOTT RODEO statt. Das Line-Up kann sich hören lassen – und die Wettervorhersage ebenfalls.



Bestes Festivalwetter ist angekündigt – und damit kann ja fast nichts mehr schief gehen beim diesjährigen RUHRPOTT RODEO, bei dem Veranstalter Alex Schwers wieder groß aufgefahren hat. Alt und jung, einheimisch und international, was zum tanzen und was auf die Fresse – jede Spielart unterm großen Nenner Punkrock ist in den drei Tagen auf dem Acker bei Hünxe vertreten.

Als Headliner fungieren BAD RELIGION, COCK SPARRER und IRIE RÉVOLTÉS, die sich ja auf ihrer Abschiedstournee befinden. Daneben gibt es deutsche Klassiker wie SLIME, FEHLFARBEN, DIE KASSIERER, ZSK, TERRORGRUPPE und natürlich dürfen auch KNOCHENFABRIK und LOKALMATADORE nicht fehlen.

Freuen kann man sich zudem auf IGNITE, BOUNCING SOULS und SAMIAM oder feine Punkperlen wie PEARS, NOTHINGTON oder TEENAGE BOTTLEROCKET und viele mehr.

triggefish.de empfiehlt:

RUHRPOTT RODEO 2017

21. + 22. + 23. Juli

Hünxe / Bottrop

Alle weiteren Infos sowie Festival- und Tageskarten gibt es auf:

www.ruhrpott-rodeo.de

