SAMY DELUXE, 14.09.2019, New Fall Preview, sipgate

Noch bevor uns das New Fall Festival 2019 vom 10. bis zum 14. Oktober ein Wochenende lang Düsseldorf in seinen Bann zieht, lud sipgate zu einem exklusiven Preview-Konzert mit knapp 500 geladenen Gästen ein. In diesem Jahr läutete die Hip Hop-Ikone Samy Deluxe am 14. September die New Fall-Saison ein.

Wir haben von dort einige Bilder mitgebracht, die wir Euch natürlich nicht vorenthalten möchten.