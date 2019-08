SAMY DELUXE bei NEW FALL Preview (+Verlosung)

26 August 2019 No Comment

Noch bevor uns das NEW FALL FESTIVAL 2019 im Oktober in seinen Bann zieht, läutet die Hip-Hop-Ikone Samy Deluxe am 14. September bei einem exklusiven NEW FALL Preview-Konzert bei sipgate im Düsseldorfer Medienhafen den goldenen Herbst ein. Karten gibt es keine zu kaufen. Weiter unten auf der Seite verlosen wir 3×2 Gästelistenplätze!

SAMY DELUXE

Ende der 90er lehnte – der Sage zur Folge – ein Major Label AR das Dynamite Deluxe Demo mit der Begründung ab, dass sie noch nicht das gewisse Etwas hätten. Gut 20 Jahre, 13 Alben, unzählige Mixtapes und ca. eine Milliarde legendäre Features später hat der Wickeda MC Samy Deluxe bewiesen, dass er als Kind in einen Topf gewisses Etwas gefallen sein muss und untermauert seit zwei Jahrzehnten seine Alleinstellung als schlagfertigster Rapper der hiesigen Szene.

NEW FALL FESTIVAL 2019

Vom 10. bis 14. Oktober 2019 findet zum neunten Mal in Folge das New Fall Festival in Düsseldorf statt. In diesem Jahr wird das Festival um zwei wichtige Komponenten erweitert: die Etablierung des Ehrenhofs als Festivalzentrum und das New Fall Forum. (Hier mehr dazu lesen)

New Fall Programm 2019:

Do. 10.10. Mine

Fr. 11.10. Allah-Las

Fr. 11.10. William Fitzsimmons

Fr. 11.10. L.A. Salami

Sa. 12.10. Alligatoah & Orchester

Sa. 12.10. Apparat

Sa. 12.10. fem_pop Night

So. 13.10. D!e Gäng

So. 13.10. Sam Vance-Law

So. 13.10. Roosevelt

So. 13.10. Gurr

Mo. 14.10. Nils Frahm

Verlosung: NEW FALL x SAMY DELUXE

Wir verlosen 3×2 Plätze auf der Gästeliste für das New Fall Preview-Konzert mit Samy Deluxe am 14.9. bei sipgate. Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit Betreff „New Fall“ und eurem Namen bis zum 5. September 2019 an gewinnspiel(at)triggerfish.de. Teilnahmebedingungen.