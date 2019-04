10 April 2019 No Comment

Selig sind „Die Besten“ ihrer Art. Anfang 1994 legten die Newcomer aus Hamburg mit dem selbstbetitelten Debut-Album einen erstaunlichen Schnellstart hin und schenkten den Freunden organischer Rockmusik so großartige Evergreens wie „Ohne Dich“, „Sie hat geschrien“ oder „Mädchen auf dem Dach“. Selig lieferten drei Alben-lang den poetischen Soundtrack für die Grunge-Generation der 90er und wurden für ihre energetischen Hippie-Metal-Shows gefeiert wie kaum eine andere Band der Republik.

Die zehnjährige Schaffenspause hat weder ihren Songs noch ihrem Sound geschadet. Aus dem Stand gelang den fünf Seligen 2009 ein nahtloses Anknüpfen an die Gegenwart. Angekündigt durch eine ausverkaufte Tour im März, erreichte das Gold-Album „Und Endlich Unendlich“ Platz 5 der Charts. Über weitere drei Alben haben sich Selig so immer wieder selbst erneuert und mit extatischen Konzerten viele Menschen mitgenommen in ihre selige Welt. Dass Ende 2013 die englische Band Hurts „Ohne Dich“ covert, spricht für sich.

Für die Aufnahmen zu ihrem neuen Album hat sich die Band in die Abgeschiedenheit der schwedischen Westküste zurückgezogen. Inspiriert von der Natur und dem aufgewühlten Weltverhalten vertonten sie dort Bilderwelten, Momentaufnahmen und Traumsequenzen. Sie besonnen sich auf ihre spirituellen und organischen Wurzeln und lassen diese auch in den Albumtitel einfließen. „Kashmir Karma“ steht für ein Miteinander, das wie der Flügel eines Schutzengels über den Aufnahmen schwebt. Wer Selig kennt, wird sich an eben diese Wurzeln erinnern und die Verbindung zum Album „Hier“ feststellen können. Der Kreis schließt sich.

SELIG spielt „Selig“

29.04.2019 Köln – Stollwerck

30.04.2019 München – Strom (ausverkauft)

02.05.2019 AT-Wien – Chelsea (ausverkauft)

03.05.2019 Erlangen – E-Werk

05.05.2019 Reutlingen – Kulturzentrum franz.K

07.05.2019 Berlin – Heimathafen Neukölln (ausverkauft)

09.05.2019 Dresden – Beatpol

10.05.2019 Leipzig – Anker

11.05.2019 Wolfsburg – Schwimmbad

12.05.2019 Hamburg – Markthalle

28.05.2019 Haldern – Haldern Pop Bar

30.05.2019 Düsseldorf – Weltkunstzimmer @ Goldmucke

31.05.2019 Hallig Langeness – Kultur auf den Halligen

Tickets gibt es hier:

www.seligshop.de (limitierte Hardtickets) und

www.eventim.de oder an allen bekannten VVK-Stellen.