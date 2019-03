SHE PAST AWAY live in Düsseldorf

13 März 2019 No Comment

triggerfish.de präsentiert:

SHE PAST AWAY & Support @ HDJ – Düsseldorf

Sa. 06.04.2019 – 20.00h Beginn / Einlass 19.30h

SHE PAST AWAY ist eine türkische Band, die in Artikeln und Kritiken weltweit als die „neue Dark Wave” beschrieben wird. Ihre Musik enthält Elemente der dunklen, sensationellen Seite der 80er, die oft mit Bands wie The Sisters Of Mercy, The Cure, Joy Division, Clan Of Xymox, Grauzone und DAF assoziiert werden. She Past Away bringen diese Ära mit aktuellem Ansatz und türkischen Texten zurück, die der Band diesen einzigartigen Touch verleihen.

SHE PAST AWAY Tour 2019:

29.03.2019 D-Stuttgart, Kellerclub

30.03.2019 D-Munich, Feierwerk @ Katzenclub

05.04.2019 D-Wiesbaden, Schlachthof

06.04.2019 D-Dusseldorf, Haus der Jugend

12.04.2019 D-Leipzig, Hellraiser

13.04.2019 D-Hamburg, Markthalle

28.06.2019 D-Meschede, Festival am See

06.09.2019 D-Oberhausen, Kulttempel

08.11.2019 D-Berlin, SO36

https://shepastaway.org