SLAPSHOT – Am 03.11. im The Tube

Fr. 03.11.2017 – 20.30h Beginn / Einlass 20.00h

Old School Hardcore aus Boston.

Die Hardcore-Legende Slapshot kommt nach DDorf! Seit der Gründung der Bostoner Band im Jahre 1985 ist viel passiert, doch die Gründungsmitglieder Jack Kelly und Marc McKay haben den Spirit des Old School Hardcores bis heute bewahrt und zelebrieren ihn auf ihren energiegeladenen Shows besser denn je! Neben Sick Of It All und Agnostic Front sind Slapshot mit Sicherheit eine der tragenden Säulen des Old School Hardcore, und sie haben mit Platten wie “Old Tyme Hardcore” oder “Sudden Death Overtime” Klassiker des Genres veröffentlicht. Doch auch im Jahr 2016 hat diese Band mit ihrer Geschichte, ihrem Sound und ihrer Live-Power noch immer nicht genug! Man sieht sich im Moshpit!