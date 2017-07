1 Juli 2017 No Comment

Die Idee unabhängige kleine Labels zu gründen gab es auch schon vor dem Indie-Boom der jüngeren Pop-Geschichte. Bereits Ende der 60er (man vergesse dabei auch nicht den Independent-Pionier JOE MEEK, aber das ist eine andere Geschichte), kamen einige Bands und Produzenten auf die Idee unabhängig von den Business-Riesen arbeiten zu wollen, um eigenwillige Klanguniversen zu schaffen, die es in den selbst auf Major-Ebene experimentierfreudigen 60s sonst nicht gegeben hätte. Mushroom Records war ein solcher kleiner Laden, der unter der Führung von Produzent VIC KAERY Anfang der ’70er ein buntes Sammelsurium an Kuriositäten auf den Markt brachte. Fast allesamt Songs, die sonst wohl kaum das Licht der Welt erblickt hätten.

Acid Folk, Free Jazz, indische Musik und Progressive Rock gaben sich die Klinke in die Hand und so ist auch die Compilation „Spaced Out – The Story Of Mushroom Records“, die erstmals eine Auswahl der besten Songs des Labels enthält, ein wilder Ritt. Als übergeordnetes Konzept steht eine Freude am Experiment und eine Anything-Goes-Einstellung – musikalisch wurde jedenfalls nicht in Schubladen gedacht. So steht die indische Folk-Raga von PANDIT KANWAR SAIN TRIKHA wie selbstverständlich neben dem Steel-Drum-befeuerten SANTANA-Cover „Evil Ways“ von LES FLAMBEUX und dem Weird-Folk-Walzer-Pop-Hybrid „Hangin‘ On An Eyelid“ von SECOND HAND, das eine wilde Achterbahnfahrt aus verschiedensten Stilistiken und Taktarten ist und genau so herrlich verschroben klingt, wie es diese Beschreibung vermuten lässt.

Nicht alles ist derart spinnert – auch frei fließender Folk wie CALLINAN-FLYNNs „Fortune Finder“ oder der Mitsing Jugband Blues „Dandelion Blues“ von JON BETMEAD fand bei Mushroom Records ein zu Hause. Anstrengender war SIMON FINN unterwegs – sein „Where’s Your Master Gone?“ kommt mit einer dermaßen schrägen Gitarre um die Ecke, dass man sich doch irgendwann die Frage stellt, ob das nun eine geniale Frechheit ist oder doch primär nervig. Vielleicht auch beides. Mit „Jerusalem“ steuert FINN auch den Abschluss der ersten CD bei und weiß auch bei diesem Song die Nerven zu strapazieren. Jazz gibt es von LOL COXHILL, klirrenden Folk von HEATHER, ADRIAN & JOHN und ANDREAS THOMOPULOS kreuzt auf „False Eyelashes“ Folk mit leichten griechischen Untertönen. Alle Eindrücke zu beschreiben, die einem allein die erste CD gibt, würde jedenfalls jeglichen Rahmen sprengen.

Auf CD Nummer 2 gibt es dann sogar noch 25 Produktionen obendrauf, die VIC KAERY vor seiner Labelgründung betreute. Die sind zwar überwiegend etwas konventioneller, aber nicht weniger hörenswert. Auch hier kennt man abgesehen von ALEXIS KORNER und vielleicht noch TUESDAYS CHILDREN kaum einen Namen. Ein Händchen für Hits hatte KEARY also nicht gerade – ein Gespür für freigeistige Kleinode aber dafür umso mehr. Höhepunkte sind hier auch eher ausgefranste Spinnereien wie „Summer Leaves Me With A Sigh“ und „A Strange Light From The East“ von den schon erwähnten TUESDAY’S CHILDREN oder DENIS COULTRYs verschrobenes „James In The Basement“. Es lohnt sich definitiv einen Blick in die versunkene Welt von VIC KAERY zu werfen.

Bewertung: 5/6

Label: Grapefruit / Cherry Red

VÖ: 19.05.2017

https://www.cherryred.co.uk

Trackliste:

DISC ONE:

01. FOLK PIECE IN KHARWA – Pandit Kanwar Sain Trikha

02. EVIL WAYS – Les Flambeaux

03. HANGIN’ ON AN EYELID – Second Hand

04. FORTUNE FOR THE FINDER – Callinan- Flynn

05. DANDELION BLUES – Jon Betmead

06. WHERE’S YOUR MASTER GONE? – Simon Finn

07. OR ALTERNATIVELY NINE – Lol Coxhill

08. LARK IN THE MORNING – Heather Adrian & John

09. FALSE EYELASHES – Andreas Thomopoulos

10. CHAM CHAM CHAM CHAM – Nitai Dasgupta

11. FUNERAL – Second Hand

12. WE ARE THE PEOPLE (THE ROAD TO DERRY TOWN) – Callinan-Flynn

13. REPORT TO THE SAD LADY – Andreas Thomopoulos

14. THE AULD TRIANGLE – Liverpool Fishermen

15. HIGH GERMANY – Mappa Tandi

16. LAND OF A THOUSAND DREAMS – Chillum

17. PUCKAREE – Urban Clearway

18. DON’T WAIT TILL THE MORNING – Gordon, Ellis & Steele

19. THE PHOENIX – Magic Carpet

20. TAKE TO THE SKIES – Second Hand

21. JERUSALEM – Simon Finn

DISC TWO:

01. PARTY LINE – The Attraction

02. SUMMER LEAVES ME WITH A SIGH – Tuesday’s Children

03. SHE’S THAT KIND OF WOMAN – John Williams

04. SEE SEE RIDER – Alexis Korner

05. JAMES IN THE BASEMENT – Denis Couldry

06. CHEADLE HEATH DELUSIONS – Felius Andromeda

07. THE WORLD WILL END YESTERDAY – Second Hand

08. RAINBOW CHASING – Andromeda

09. KNOCK ON WOOD – Oliver Bone

10. WISHING MY LIFE AWAY – Angelina

11. MY WAYS ARE SET – John Williams

12. A STRANGE LIGHT FROM THE EAST – Tuesday’s Children

13. LOVE MADE A FOOL OF ME – The Carolines

14. JUNGLE HARLEM – Mel Turner

15. SHE’S A GIRL – The Attraction

16. TABOO MAN – Alexis Korner

17. RAMBLIN’ BOY – John Williams

18. AFTER THE STORM – Andromeda

19. I AM NEARLY THERE – Denis Couldry & The Next Collection

20. MEDITATIONS – Felius Andromeda

21. NEVER GONNA LOVE AGAIN – New Faces

22. CHASING SHADOWS – Mark Leeman Five

23. COME ON, BE MINE – The Cherokees

24. WHITE CHRISTMAS – Mel Turner

25. REALITY – Second Hand