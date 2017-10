SPIELMAN IN BAD COMPANY – 21.10.2017, Manege Lintorf

24 Oktober 2017 No Comment

Das Jugendzentrum Manege in Ratingen Lintorf ist seit langem immer wieder beliebter Anlaufpunkt für Freunde der guten Abendunterhaltung. Am Samstag, dem 21.10.17 gab es hier für Bluesliebhaber einen absoluten Leckerbissen! Die Manege Lintorf lud zur Bluesnacht ein. Vier Bands, alle in ihrem Wirken einzigartig, garantierten einen tollen bluesigen Abend: Andi’s Blues Orchester, Kozmic Blue, Mitch Kashmar’s Blues & Boogie Kings, sowie Spielman In Bad Company.

Seit Jahrzehnten schätzen Kenner Ron Spielman für sein virtuoses Gitarrenspiel und exzellentes Songwriting. Mit seinen Handlangern Uwe Breunig, Joh Weisgerber (beide „The Ruffcats“) und Werner Goldbach hat er sich nun in schlechte Gesellschaft begeben.

„SPIELMAN IN BAD COMPANY“ – zu unserem Glück! Denn in den düstersten Gassen der morbiden Musikindustrie kochen die vier Landeier ein würziges Süppchen Musik: Die Seele des Blues hat die Apokalypse offensichtlich überlebt und erstrahlt in voller Reife, gespickt mit krachigen Versatzstücken aus der Welt der Elektronik und des Hiphop und allem, was auf dem Weg dorthin so alles aufgesammelt wurde.

Wir haben Euch Fotos von SPIELMAN IN BAD COMPANY an diesem Abend mitgebracht, die vor kurzem erst ihr Album „Sweet Songs for the Dying “ herausgebracht hatten. Hört mal rein!

Ron Spielman / Gitarre & Gesang

Joh Weisgerber / Bass

Uwe Breunig / Schlagzeug

Werner Goldbach / Keyboards

spielmaninbadcompany.de