SPOCK’S BEARD – Komplettes Album „Snow“ auf Live-BluRay

SPOCK’S BEARD haben Prog-Rock gemacht, als es nicht mehr angesagt war. Mit ihrem Hit-Konzeptalbum „Snow“ konnten sie 2002 ein breites Publikum begeistern. Deutlich hörbar waren die Einflüsse von GENESIS, YES, PINK FLOYD, BEATLES und THE WHO. Gleichzeitig vermochte die Band um Neal Morse modern zu klingen und mit wunderschönen Ohrwürmern zu erfreuen. Dann stieg Neal Morse aus und viele Fans durften nie in den Genuss von „Snow“-Live kommen. Bis jetzt!



Auf dem vergangenen Morsefest 2016 in Nashville wurde dann für viele ein Traum wahr: Die Originalbesetzung der Band spielte gemeinsam mit den aktuellen Bandmitgliedern das von der Kritik hochgelobte Doppel-Konzeptalbum in seiner gesamten Länge. Das Konzert wurde gefilmt und nun darf sich jeder Liebhaber des Barts auf „Snow Live“ freuen. Erscheinungsdatum ist der 10. November 2017.

Bereits jetzt gibt es erste Einblicke in „Snow Live“: Mit „Long Time Suffering“ und „Stranger In A Strange Land“ veröffentlichen Spock’s Beard zwei tolle Videos aus der Blu-ray in voller Länge.

Spock’s Beard – „SNOW LIVE“ wird es als

2 Disc Blu-ray

2 DVD/2CD Digipack

3 LP Vinyl (erhältlich in vier verschiedenen Farben)

oder 2 DVD/2 CD/2 Blu-ray Package mit 48-seitigem Artbook, Poster und Postkarten geben!