STELLA SOMMER & SOPHIA KENNEDY – Man weiß es nicht genau ﻿

22 Juli 2019 No Comment

Stella Sommer steht nicht still. Ziemlich kurzfristig nach dem letzten Heiterkeit Album, lässt sie über ihre sozialen Medienkanäle wissen, dass sie mit ihrer Freundinn Sophia Kennedy zunächst einen einzelnen Song aufgenommen habe, der zeitnah bei Buback, dem Label auf dem auch vor einem Jahr ihr Solodebut veröffentlicht wurde, als „Digital-Only“ Single herauskommen solle.

Und nun ist sie also da, die erste Kollaboration zweier außerordentlichen Talente der deutschen Musiklandschaft. Sophia Kennedy rückte 2017 in das Sichtfeld des ambitionierten Pophörers, als das englischsprachige Debut der Amerikanerin als Neudefinition klassischer Singer-Songwriter Kunst einhellig gefeiert wurde.

Das Hamburger Urgestein und Produzentenlegende Mense Reents hatte damals mitgeholfen Kennedys Solodebut einen postmodernen und ganz individuellen Anstrich zu verpassen und saß auch bei „Man weiß es nicht genau“ an den Produzentenreglern.

Das raffinierte Stück über innige Freundschaft, das von einer einsamen Akustikgitarre, über ansteigend-flirrende Violinen- und Keyboardsounds bis hin zu kumulierenden Paukenschlägen reicht, ist ein absoluter Grower.

Konspirativ verschworen fließen beide Stimmen ineinander und berichten über Andeutungen, Gerede und Unsicherheit aber auch über verschworene Einigkeit und Vertrautheit zwischen den beiden Protagonistinnen. Ein offen zelebriertes „Wir“ vs. „Die“ und ein Geheimnis, das nicht gelüftet werden kann. Dabei fühlt man sich stilistisch und textlich am ehesten an „Pop & Tod I+II“ von Stella Sommers Gruppe Die Heiterkeit erinnert.

Man kann nur hoffen, dass diese Symbiose weiter wächst und auch auf Albumlänge das Licht dieser Welt erblicken kann. Stella Sommer bleibt auch abseits ihrer Hauptband Die Heiterkeit durch Kollaborationen (Kennedy, Gruber) sowie das englische Solodebut eine musikalische Determinante, auf die man sich immer sehr gerne einlässt und deren Veröffentlichungen man stets entgegenfiebert.

Bewertung: 5 von 6

VÖ: 19.07.2019

Label: Buback

Format: Digital

Web: https://orcd.co/stellasommer_sophiakennedy