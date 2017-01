Sting – 57th & 9th Tour

9 Januar 2017 No Comment

57th & 9th, so heißt das neue Album von Police- und Rock/Poplegende STING, das nach der gleichnamigen Kreuzung in Manhattan benannt wurde, die der Englishman täglich auf dem Weg zum Studio in New York überqueren musste. Sein 12. Soloalbum unterstreicht erneut seinen Platz im Zenit der Mega-Stars und zeigt, dass das letzte Jahr nicht alle alten Größen der Musikkunst für immer mitgenommen hat.

Mit seinen neuen Liedern, als auch vielen Klassikern im Koffer wird STING 2017 endlich wieder live in Deutschland zu sehen sein. Nach einer langen Phase der Abkehr vom Mainstream, trägt STING nach 13 Jahren nun wieder seinen persönlichen Teil zur Entwicklung des Rock dazu. Songs wie „Petrol Head“ und „Pretty Young Soldier“ zeigen, dass GORDON MATTHEW THOMAS SUNMER (aka STING) noch lange nicht die Flinte ins Korn des Ruhestands geschmissen hat und er darüber hinaus immer noch zu überraschen weiß.

STING gastiert in Hamburg (25.3.), Stuttgart (29.3.) und Düsseldorf (04.04.). Darüberhinaus wurden bereits Zusatzkonzerte in Mönchengladbach (24.06.), Regensburg (22.07.) und Künzelsau (23.07.) angekündigt. Wir sind gespannt auf den Altmeister und freuen uns auf ein Stück Musikgeschichte!