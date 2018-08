STREET DOGS live in Düsseldorf

2 August 2018 No Comment

Street Dogs & Support @ Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Mi. 22.08.2018 – 20.30h Beginn / Einlass 20.00h

Die Punkband aus Boston stellt ihr neues Album vor ! Street Dogs: Mit ex-DROPKICK MURPHYS Sänger Mike McColgan! Obwohl die Bandgründung der Street Dogs erst acht Jahre zurückliegt, reicht die Geschichte der einzelnen Bandmitglieder noch weiter in die Vergangenheit: Frontmann Mike McColgan verließ 1998 die erfolgreiche Boston-Punk-Combo Dropkick Murphys und tauschte das Mikro gegen den Feuerwehrschlauch: Nach seinem Ausstieg aus der Band, trat er in die Fußstapfen seines Onkels und arbeitete in den folgenden Jahren beim Boston Fire Department. Erst 2002 traf er sich mit Johnny Rioux, ehemals Bassist bei den Bruisers, zum Einspielen neuer Songs. 2003 erschien das Erstlingswerk Savin Hill, welches auch das letzte Album der Street Dogs bleiben sollte – zumindest nach dem Willen McColgans und Rioux‘. Doch sowohl der Erfolg der Platte als auch die ausverkauften Shows überstiegen die Erwartungen der beiden und während einer Tour mit Flogging Molly entschieden sie, dass Savin Hill nicht die einzige Platte der Band bleiben sollte. Mit dem neuen Gitarristen Marcus Hollar an ihrer Seite veröffentlichten sie 2005 das zweite Album Back To The World und tourten mit Punkrock-Größen wie The Pogues, Bad Religion, Social Distortion und Rancid. 2006 brachten die Street Dogs ihr politischstes Album Fading American Dream heraus, auf dem sie mit der Bush-Regierung abrechneten und komplettierten außerdem ihr Line-Up mit dem Gitarristen Tobe Bean III und dem Drummer Paul Rucker. Ihr aktuelles Album State of Grace veröffentlichten die Street Dogs im Sommer 2009 und zeigten sich darauf rauer und ehrlicher als jemals zuvor. Die neue Härte deutet kein Ende an, sondern lässt die bisherige Bandgeschichte eher wie einen Prolog dessen erscheinen, was wir von den Street Dogs noch erwarten können.