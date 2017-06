Suicidal Tendencies am 20. Juni live in Düsseldorf

4 Juni 2017 No Comment



Nach der grandiosen und lange im Vorfeld ausverkauften zakk-Show im Jahr 2013 kehren ST mit neuer Platte im Gepäck zurück. An den Drums sitzt übrigens niemand geringeres als Dave Lombardo von Slayer! Suicidal Tendencies haben das gesamte Hardcore- und Trash Metal-Genre seit 1982 nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihren markanten Bandana Skate Look geprägt. Nun melden sich Mike Muir & Co. mit einem neuem Album zurück.

Live: Suicidal Tendencies

Special Guest: Deez Nuts

zakk – Düsseldorf

Di. 20.06.2017 – 20.00h Beginn / Einlass 19.00h

