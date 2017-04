SWINGIN UTTERS Utters live im Stone im Ratinger Hof

24 April 2017 No Comment

Knaller Paket mit den Fat Wreck Punklegenden SWINGIN UTTERS und den gerade sehr angesagten Nothington (HWM-Style Räusper-Punkrock aus CA)! Mit dabei haben sie die Kollegen von toyGuitar, mit denen sie sich nicht nur den Van sondern auch zwei Bandmitglieder teilen. Swingin‘ Utters waren zuletzt 2015 in Europa, ebenfalls mit toyGuitar, um ihre letzte Platte „Fistful of Hollow“ vorzustellen. Die erschien kurz vor der Tour auf Fat Wreck Chords und war das dritte Release in vier Jahren seit der Pause der ‚Utters bis 2011. Jetzt schreiben die US Westküstler an einer neuen Platte, bei der man sich wieder auf viele unterschiedliche Einflüsse verschiedenster Genres freuen kann. Zuerst geht es aber auf Tour für beide Bands – vielleicht ist beim Set ja auch schon der ein oder andere neue Song dabei.

Swingin Utters & Nothington & ToyGuitar & Good Friend

Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Fr. 28.04. 2017 – 20.00h Beginn / Einlass 19.30h