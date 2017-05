SYLVIE VARTAN – En Anglais… Et An Americain

24 Mai 2017 No Comment

Abgesehen von SERGE GAINSBOURGs Schlafzimmer-Smash „Je T’Aime, Moi Non Plus“ gelang es kaum einem französischen Künstler in den ’60ern ein kommerzielles Bein auf englischen Boden zu bekommen. Das hielt die Plattenbosse allerdings nicht davon ab, es trotzdem beharrlich zu versuchen. Auch das Yé-Yé Sternchen SYLVIE VARTAN hat eine erstaunliche Fülle an englischem Material auf dem Kerbholz, das nun auf der neuen Zusammenstellung „En Anglais… Et An Americain“ von ACE Records wieder veröffentlicht wird. Versammelt sind dabei ihre besten englischsprachigen Aufnahmen, die sie in Nashville, New York und London einsang.

Im Gegensatz zu den Versuchen einiger ihrer Landsmänner und -frauen haftet ihren Aufnahmen aber so gar keine gezwungene Aura an. SYLVIE VARTAN bewegte sich gekonnt, wenn auch nicht komplett akzentfrei im Englischen und hatte mit TOMMY BROWN und MICK JONES auch zwei Songschreiber an der Hand, die sonst für ihren Ehemann JOHNNY HALLIDAY zahlreiche Hits verfassten und auch ihr einige exklusive Perlen überließen, sodass es sich hier nicht um ein reines Cover-Fest handelt. Nichtsdestotrotz finden sich mit Songs wie „Stupid Cupid“, „My Boyfriend’s Back“, „Alley Oop“ oder „Baby It’s You“ auch zahlreiche Klassiker, die man primär mit anderen Interpreten verbindet. Daran werden auch SYLVIEs hübsche Interpretationen nichts ändern.

Die wirklich interessanten Songs sind aber naturgemäß die weniger bekannten Nummern. Gerade düstere Tommy Bown Nummern wie der Hit „I Made My Choice“ und „Run For The Sun“ sind tolle Stücke, die sich nicht vor der englischen Konkurrenz verstecken brauchen. Von PAUL ANKA bekam sie das feine „U.S.A.“ auf den Leib geschneidert und das bislang unveröffentlicht gebliebene „You Please Me So“ ist ein vergessener Hit, der die perfekte Symbiose aus amerikanischem Girl Group Sound und französischem Yé-Yé Spirit bildet. Vollkommen zu Unrecht in der Mottenkiste verschwunden. „En Anglais… Et An Americain“ ist natürlich für Liebhaber gemacht. Wer toughes R’n’B lastiges Material sucht, der ist hier falsch und eine gewisse Toleranz für zuckrige Klangmalerei sollte zur Grundausstattung gehören, wenn man sich SYLVIE VARTANs englischen Aufnahmen annimmt. Wer das hat, wird mit einem bunt gemischten Sammelsurium aus dem ’60s Karusell belohnt, das jede Menge kurzweiligen Spaß bereit hält.

Bewertung: 5/6

Label: ACE Records

VÖ: 09.12.2016

https://acerecords.co.uk/

Trackliste:

01. One more day