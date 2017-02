T2 Trainspotting Soundtrack zu gewinnen

1 Februar 2017 No Comment



Mit T2 Trainspotting steht dieses Jahr ein wahres Kino-Highlight an: Am 16. Februar 2017 kommt die Fortsetzung des Kultfilms aus dem Jahr 1996 in die deutschen Kinos. Dafür hat Danny Boyle erneut im Regiestuhl Platz genommen und den alten Cast, bestehend aus Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller und Robert Carlyle zusammengetrommelt. Eine packende Story und ein großartiger Soundtrack. Dieser wartet mit jeder Menge Klassikern auf. Unter anderem dient Musik von Queen, Blondie und The Clash als Untermalung für den heiß erwarteten Film.

Natürlich dürfen auch Underworld beim T2 Trainspotting Soundtrack nicht fehlen: Der Track „Born Slippy“, der im ersten Trainspotting-Film Legendenstatus erreichte, machte die britische Band schlagartig weltberühmt. Auf dem T2-Soundtrack präsentieren sie mit „Slow Slippy“ eine Neuauflage des alten Hits. Die epische Eröffnungsszene im ersten Teil von Trainspotting wurde von Iggy Pops „Lust For Life“ musikalisch begleitet. Für den neuen Film haben sich The Prodigy den Track geschnappt und einen spannenden Remix produziert. Der Soundtrack ist via Universal jetzt schon überall erhältlich und weiter unten auf der Seite verlosen wir 2 CDs davon!

T2 Trainspotting Soundtrack Tracklist

01. Iggy Pop – Lust for Life (The Prodigy Remix)

02. High Contrast – Shotgun Mouthwash

03. Wolf Alice – Silk

04. Young Fathers – Get Up

05. Frankie Goes to Hollywood – Relax

06. Underworld /Ewen Bremner – Eventually But (Spud’s Letter to Gail)

07. Young Fathers – Only God Knows

08. The Rubberbandits – Dad’s Best Friend

09. Blondie – Dreaming

10. Queen – Radio Ga Ga

11. Run D.M.C./Jason Nevis – It’s Like That

12. The Clash – (White Man) In Hammersmith Palais

13. Young Fathers – Rain or Shine

14. Fat White Family – Whitest Boy on the Beach

15. Underworld – Slow Slippy

