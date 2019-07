The 50s & 60s SUMMER Shakeout Düsseldorf

2 Juli 2019 No Comment

Nach mittlerweile vier schönen Sommerpartys (2015 – 2018) geht es auch dieses Jahr beim BIG CITY STOMP in Düsseldorf sommerlich beschwingt zu.

Gefeiert wird am Freitag, den 02.08.19 im Cube in der Altstadt und zwar drinnen und draußen zu heißer Musik und kühlen Drinks. Als Special Guest DJ wird kein Geringerer als MARTIN HEMMEL aka LEMON SQUEEZER (Atomic Café München) am Start sein und uns mit seinen extrem tanzbaren Vinyl 45s beglücken. Wie immer gibt’s die wilde Mischung aus 50s R`n`R & Rockabilly, 60s Garage, Wild R`n`B, Soul, Popcorn, Surf & Early Ska. Für alle Gäste die im sommerlichen Outfit erscheinen (Hawaii Hemd, Früchtekleid etc.), gibt es selbstgemachte „SUMMER BREEZE SHOTS“ umsonst.

CUBE

Mertensgasse 8

40213 Düsseldorf-Altstadt

Einlass & Start: 21 UHR!

FREE ENTRY (für alle Gäste, die bis 23:30 Uhr erscheinen)

Link zur Veranstaltung: facebook.com/event