THE AVENGERS – Everyone’s Gonna Wonder

27 Januar 2017 No Comment

Von allen englischsprachigen Ländern hat Neuseeland wohl am wenigsten zur Entwicklung der Popmusik beigetragen. Wo es einem sonst leicht fällt, wenigstens einen bekannten Künstler pro Land zu finden, kommt man bei Neuseeland ohne eine kleine Internetrecherche schon ein wenig ins Straucheln. Brooke Fraser, die hierzulande mit „Something In The Water“ vor kurzem einen großen Hit hatte, wird einem zum Beispiel vorgeschlagen. In kaum einer Liste taucht allerdings die Band auf, um die es in diesem Review geht. Dabei haben THE AVENGERS aus Wellington Ende der 60er ein paar wunderbare Songs aufgenommen, die nun auf der neuen Compilation „Everyone’s Gonna Wonder“ von RPM Records versammelt sind.

Los geht es mit dem grandiosen Titelstück: Feinster barock-angehauchter Pop, der klingt als hätten die Beach Boys 1967 einen Song aufgenommen, den sie 1964 geschrieben haben. Viele Eigenkompositionen hatten THE AVENGERS zwar nicht in petto, aber dafür hatten sie Zugang zum Material einiger heimischen Songwriter, die die Band mit so einigen Perlen versorgte. CHRIS MALCOM war einer von ihnen. Neben dem Titelstück, auf dem er auch die Autoharp spielt, gibt es von ihm noch die mysteriöse Psych-Exkursion „Waterpipe“, das ebenfalls von den Beach Boys inspirierte „Only Once In My Life“ und den Piano-Pop von „Summer Set Morning“.

Überhaupt sind in den ersten zwei Dritteln der CD fast ausschließlich hochkarätige Songs vertreten. Eine einheitliche Vision oder größere künstlerische Ambitionen hatte die von einem Promoter zusammengestellte Band zwar nicht, aber das gleichte sie mit einer ansteckenden Spielfreude und dem höchst eingängigen Songmaterial aus. „Love Hate Revenge“ mischt psychedelische Strophen mit einem unwiderstehlichen Poprefrain – „Midnight Visitation“ dreht diese Abfolge um und auf dem fabelhaften „Fisherwoman“ klingt die Band ungewohnt druckvoll. „1941“ ist ein feines HARRY NILSSON Cover, das auch bei wiederholtem Hören nicht so nervt, wie beim ersten Hören befürchtet.

Ein weiteres Highlight kommt mit „The Days Of Pearly Spencer“, das mit einem beeindruckend schnellen Harpsichord Refrain glänzt. Gegen Ende kommen mit „Flower Girl“ und „September Winds“ zwar ein paar eher schwachbrüstige Songs, aber das kann den sehr guten Höreindruck dann auch nicht mehr schmälern. „Everyone’s Gonna Wonder“ ist für 60s Pop Fans, die sich wünschen, dass die BEE GEES noch mehr Alben im Stil ihres englischen Debüts aufgenommen hätten, auf jeden Fall eine Entdeckung wert. Im Booklet gibt es dazu noch eine ausführliche Biografie und zahlreiche Fotos.

Bewertung: 5/6

Label: RPM / Cherry Red

VÖ: 25.11.2016

https://www.cherryred.co.uk

Trackliste:

01. EVERYONE’S GONNA WONDER

02. MIDNIGHT VISITATION

03. SUMMER SET MORNING

04. SUNSHINE LADY

05. LOVE – HATE – REVENGE

06. DAYS OF PEARLY SPENCER

07. 1941

08. DANIEL THE POSTMAN

09. YOU DON’T UNDERSTAND

10. WATERPIPE

11. ONLY ONCE IN MY LIFE

12. I WOULDN’T DO THAT

13. NIGHT TIME

14. FISHERWOMAN

15. TAKE MY HAND

16. YOU BETTER COME HOME

17. NIGHT IN THE CITY

18. SALLY

19. SEPTEMBER WINDS

20. ONLY LAST YEAR

21. WHAT PRICE LOVE

22. FLOWER GIRL

23. OUT OF SIGHT, OUT OF MIND

24. LOVE IS A ONE WAY TICKET

25. TOP 20 (RADIO SPOT)

26. TOP 20 TIME CHECK (RADIO SPOT)

27. THIS SHOW IS GROOVY (RADIO SPOT)