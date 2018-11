THE BEATLES – White Album (50th Anniversary Edition)

1 November 2018 No Comment

Ein Düsenjet startet das legendäre BEATLES Album mit „Back In The U.S.S.R.“, gefolgt von “Dear Prudence” und vielen Klassikern wie „Ob-La-Di, Ob-La-Da“, „ While My Guitar Gently Weeps“ oder „Helter Skelter“. Ein brandneuer Stereomix des weißen BEATLES Albums erscheint zum 50. Jubiläum nun in mehreren Neuauflagen und unterschiedlichen Formaten. Wie es sich für einen offiziellen Remix der Beatles gehört, haben hochrangige Audiorestaurateure um Giles Martin mit den originalen Vierspur- und Achtspur-Session-Bändern sowie Original-Equipment aus den Abbey Road Studios ganze Arbeit geleistet.

Mit zahlreichen Sessions, Demos, Takes, Rehearsels und alternativen Songversionen auf dem Bonusmaterial bekommt man nie gehörte Einblicke in die Entwicklung von einer Idee zum fertigen Song geboten. Im Vergleich hier mal der Album-Opener als erste Demo-Version aus George Harrisons Haus („Esher Demos“), eine Session-Aufnahme aus dem Studio und die finale Version im neuen Stereomix:

Back In The U.S.S.R. (Esher Demo / Audio):



Back In The U.S.S.R. (Take 5 / Instrumental Backing Track / Audio):



Back In The U.S.S.R. (2018 Mix / Audio):



Das erste Album auf dem neuen Band-Label Apple Records entstand in der Spätphase der Band nach dem mehrwöchigen Meditationskurs bei Maharishi Mahesh Yogi in Indien. Als die BEATLES dann mit einer Flut von Songs für die Albumaufnahmen ins Abbey Road Studio gingen, war Produzent George Martin erstmal überfordert und schließlich wurde das „White Album“ das einzige Doppelalbum der Bandgeschichte. 50 Jahre später hat George Martins Sohn Giles den Spirit von damals ins Heute gebracht:

Die Spannungen innerhalb der Fab Four, besonders zwischen John Lennon und Paul McCartney, wuchsen 1968 stetig an. Die ständige Anwesenheit von Yoko Ono und der kurzzeitige Ausstieg von Ringo Starr machten es nicht besser. Und so ist das „Weiße Album“ auch so individuell und vielschichtig geworden. Jeder brachte seine eigenen Ideen ein, selbst Ringo Starr steuerte mit „Don’t Pass Me By“ erstmals einen Albumsong bei. War „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ noch ein Konzeptalbum, so vereinte der Nachfolger viele Musikstile ohne inhaltliche Klammer.



Das Album mit dem von Pop-Art-Künstler Richard Hamilton schlicht und gänzlich weiß entworfenen Artwork erschien als Nachfolger auf das blumig rauschende „Sgt. Pepper“ nur unter dem Namen THE BEATLES und erhielt später den Beinamen „White Album“ verpasst. Dass es direkt auf Platz 1 der Charts enterte und bis heute eins der besten und größten Alben der Popgeschichte ist, sei zum Ende dieser Empfehlung nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Die audiophile Neuauflage des neunten BEATLES Studioalbums kommt als Super-Deluxe-Edition mit 6 CDs und Blu-ray, als Deluxe 4LP sowie Deluxe 3CD und Deluxe 2LP. Bei der Deluxe-Edition (3 CD oder 4 LP) sind auch die »Esher Demos« enthalten. Ein Unplugged-Album mit 27 Tracks, das bislang nur als minderwertiges Bootleg erhältlich war. Im geprägten Digipack enthalten sind noch Porträtfotos, ein ausklappbares Poster und ein 24-seitiges Booklet.

