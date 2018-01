THE BUSTERS – „Straight Ahead“ im zakk

2 Januar 2018 No Comment

Die legendäre Ska-Band THE BUSTERS ist mit neuer Platte „Straight Ahead“ im Januar & Februar 2018 auf Deutschlandtour!

Der Urknall ist weit weg und lange her. Außer, man ist in seinem Zentrum, in der ersten Reihe bei einem THE BUSTERS Konzert. Die Wurzeln reichen bis weit vor das Gründungsjahr 1987, Trad Ska und Two Tone Ska standen Pate, als die damals jungen Wilden sich des Themas annahmen, um den typischen, kochenden, karibisch temperamentvollen und teutonisch harten THE BUSTERS Style zu kreieren. 30 Jahre nach der Gründung in Wiesloch haben die Jungs sich und ihr Gebräu immer noch so unter Kontrolle, dass beim zu erwartenden SKA BANG niemand zu Schaden kommt. Aber auch nur so weit…

triggerfish.de ptäsentiert:

The Busters @ zakk – Düsseldorf

Sa. 20.01.2018 – 21.00h Beginn / Einlass 20.00h

Tickets: 20 € zzgl. Geb. via www.zakk.de

www.facebook.com/TheBusters

www.busterland.de

THE BUSTERS Straight Ahead Tour 2018

Fr. 05.01.2018 Karlsruhe – Substage

Sa. 06.01.2018 München – Technikum

Sa. 13.01.2018 Aschaffenburg – ColosSaal

Fr. 19.01.2018 Marburg – KFZ

Sa. 20.01.2018 Düsseldorf – Zakk

Fr. 26.01.2018 Dresden – Scheune

Sa. 27.01.2018 Wolfsburg – Hallenbad

Fr. 02.02.2018 Heidelberg – Karlstorbahnhof

Sa. 03.02.2018 Coesfeld – Fabrik

Fr. 09.02.2018 Hannover – Faust

Sa. 10.02.2018 Berlin – SO36

Fr. 16.02.2018 Bochum – Bhf Langendreer

Sa. 17.02.2018 Hamburg – Fabrik

Fr. 23.02.2018 Freiburg – Jazzhaus

Sa. 24.02.2018 Tübingen – Sudhaus

Die Single „Ska Is..“ vom 6.12.2017 aus dem neuen Album STRAIGHT AHEAD präsentiert den neuen Sänger JOE IBRAHIM: