THE EXPLOITED live in Düsseldorf

Die (Mit)-Erfinder des UK Spikes’n’Leather-Punkrocks treffen auf die Nietenkaiser aus NYC – Knaller-Paket! The Exploited zum ersten Mal in Düsseldorf!

THE EXPLOITED ist eine der führenden Bands in der zweiten Punk-Generation in Großbritannien. In ihren Songs geht es in einer sehr einfach gehaltenen Sprache um Themen wie Arbeitslosigkeit, Krieg, die Trostlosigkeit der kapitalistischen Gesellschaft, Korruption, Machtmissbrauch und Faschismus. Ihr Song „Punk’s Not Dead“ wurde zu einer Hymne für Teile der Punkszene.

The Exploited wurden 1980 im schottischen East Kilbride von Wattie Buchan, John Duncan, Gary McCormack und Drew Campbell gegründet. Von der Urbesetzung ist heute nur noch Buchan dabei. Auch der Stil der Band hat sich verändert; die zunehmend metallischer werdenden neuen Veröffentlichungen werden von vielen Fans der ersten Stunde eher kritisch beäugt. Auf dem Album „Let’s Start a War“ verwendete die Band erstmals einen Totenschädel mit Irokesenschnitt als Cover, dieses Motiv wurde später erneut aufgegriffen und gilt als Markenzeichen der Band, u.a. beliebt auf Fan-T-Shirts..

The Exploited & The Casualties & Miozän & Code Red

Haus der Jugend – Düsseldorf

Sa. 06.05.2017 – 18.45h Beginn / Einlass 18.30h

Tickets an allen bek. VVK-Stellen & www.eventim.de & Hitsville Records!