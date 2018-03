THE GODFATHERS live in Düsseldorf

27 März 2018 One Comment

triggerfish.de präsentiert:

The Godfathers @ Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Mi. 25.04.2018 – 20.45h Beginn / Einlass 20.00h

Die legendäre Alternative-Band aus UK feiert 33jähriges Bestehen mit einer einzigen NRW-Show in Düsseldorf. 1990 im Rahmen der WDR Rocknacht in der Philipshalle, 1991 im Tor 3 oder 2015 im Tube. Immer ein Garant für eine gute Liveshow in der Landeshauptstadt – und unvergessen ist ihr Kult Hit „Birth, School, Work, Death“.

www.godfathers.uk.com