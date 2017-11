THE MOVEMENT – Pitcher, Düsseldorf, 09.11.2017

26 November 2017 No Comment

THE MOVEMENT wurden bereits im Jahr 2002 in Kopenhagen von Lukas Scherfey ins Leben gerufen. Dieses three piece Powertrio spielen Mod Rock, und sie sind beeinflusst von solch großartigen Bands wie The Jam, The Who und The Clash. Ihre politischen Vorbilder sind Rosa Luxemburg und Karl Marx!

Sie tragen Anzüge. Denn der Mod Slogan: Clean living under difficult circumstances“ ist ihr Motto. Ihr Name steht für eben diese Bewegung, The Movement! Die Band hat sich zum Ziel gesetzt, die Jugend wachzurütteln und alles zu hinterfragen. Bei ihrem Konzert im Pitcher waren sie wie immer unglaublich charismatisch, strotzten nur so von mitreißender Bühnenperformance und begeisterten mit ihren im Soul verwurzelten Punk-Songs.

THE MOVEMENT Tourdates:

14/12/2017 D-Osnabrück, Bastard Club

15/12/2017 D-Cottbus, Gladhouse (w/ Fuzzy Vox)

16/12/2017 D-Bremen, Lila Eule

01/02/2018 F-Grenoble, L’engrenage

02/02/2018 D-Kempten, MySky Lounge

03/02/2018 D-Stuttgart, Goldmarks

04/02/2018 D-Krefeld, Kulturrampe

09/03/2018 D-Monheim, Sojus 7

19/04/2018 D-Köln, Mongogo

21/04/2018 D-Chemnitz, Club Zukunft

05/09/2018 D-Düsseldorf, Pitcher

07/09/2018 D-Husum, Speicher

08/09/2018 D-Taarstedt, Angeliter Sommerfest

THE MOVEMENT Releases:

2003: Move!

2005: Revolutionary Sympathies

2009: Globalize This!, Old Demos

2009: Lukas Sherfey – Soul Vacation (Solo-Projekt)

2011: Still Living The Dream – EP

2012: Fools like you – LP/CD

2014: Outrage! – EP

